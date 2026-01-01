Installera ShipShipShip med ett klick.
Lättviktig självhostad plattform för ändringsloggar och färdplaner med community-röstning, emoji-reaktioner och automatisering av nyhetsbrev.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med ShipShipShip
ShipShipShip är en applikation med öppen källkod för ändringsloggar och färdplaner som hjälper produktteam att dela uppdateringar och samla in feedback från communityn på ett ställe. Byggd med SvelteKit och Go, kombinerar den en förfinad offentlig ändringslogg med en administratörspanel i kanban-stil där varje release, fix och kommande idé finns bredvid de röster och reaktioner den fått.
Att själv hosta ShipShipShip på din VPS håller prenumerantlistor, SMTP-uppgifter och feedbackdata under din egen kontroll, tar bort prissättning per användare för hostade alternativ, och låter dig varumärkesanpassa den offentliga sidan genom installerbara teman som matchar din produkt.
Viktiga funktioner i ShipShipShip
Communityröstning
Besökare röstar på föreslagna funktioner så att teamet kan prioritera färdplanen baserat på verklig efterfrågan istället för interna gissningar.
Emoji reaktioner
Åtta reaktionstyper låter läsare reagera på varje inlägg och ger en lättviktig signal utan att tvinga dem genom ett registreringsflöde.
Kanban färdplan
En dra-och-släpp-tavla med anpassningsbara statusar gör varje föreslaget, pågående och levererat objekt synligt för hela teamet.
Nyhetsbrev automation
SMTP-drivna nyhetsbrev skickar automatiskt ut meddelanden när en post ändrar status, så att prenumeranter får veta om nya versioner utan manuella utskick.
Installerbara teman
Manifest-drivet temasystem separerar adminpanelen från den offentliga ändringsloggen så att ni kan matcha ert varumärke exakt.
RESTful API
Komplett REST API för händelser, reaktioner, röster och nyhetsbrevsprenumeranter gör det enkelt att integrera med CI/CD eller marknadsföringsverktyg.
Varför köra ShipShipShip på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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