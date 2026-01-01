ShipShipShip är en applikation med öppen källkod för ändringsloggar och färdplaner som hjälper produktteam att dela uppdateringar och samla in feedback från communityn på ett ställe. Byggd med SvelteKit och Go, kombinerar den en förfinad offentlig ändringslogg med en administratörspanel i kanban-stil där varje release, fix och kommande idé finns bredvid de röster och reaktioner den fått.

Att själv hosta ShipShipShip på din VPS håller prenumerantlistor, SMTP-uppgifter och feedbackdata under din egen kontroll, tar bort prissättning per användare för hostade alternativ, och låter dig varumärkesanpassa den offentliga sidan genom installerbara teman som matchar din produkt.