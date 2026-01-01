WriteFreely är en ren, minimalistisk publiceringsplattform utformad kring skrivandet. Du skriver inlägg i enkel Markdown, redigeraren är inte i vägen, och den offentliga läsupplevelsen tar bort kommentarer, annonser och spårare – och lämnar bara orden kvar. Inbyggt ActivityPub-stöd låter följare i Fediverse prenumerera på din blogg direkt från Mastodon och andra federerade tjänster.

Att själv hosta WriteFreely på din VPS håller ditt skrivande under din egen domän, fritt från algoritmiska flöden och plattformsavstängningar. Den lätta Go-binärfilen använder minimala resurser, sparar allt till en enda SQLite-databas och ger dig full kontroll över export, teman och federationsinställningar.