Installera WriteFreely med en klicksinstallation.
Minimalistisk bloggplattform med öppen källkod byggd kring Markdown, distraktionsfritt skrivande och ActivityPub-federation.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med WriteFreely
WriteFreely är en ren, minimalistisk publiceringsplattform utformad kring skrivandet. Du skriver inlägg i enkel Markdown, redigeraren är inte i vägen, och den offentliga läsupplevelsen tar bort kommentarer, annonser och spårare – och lämnar bara orden kvar. Inbyggt ActivityPub-stöd låter följare i Fediverse prenumerera på din blogg direkt från Mastodon och andra federerade tjänster.
Att själv hosta WriteFreely på din VPS håller ditt skrivande under din egen domän, fritt från algoritmiska flöden och plattformsavstängningar. Den lätta Go-binärfilen använder minimala resurser, sparar allt till en enda SQLite-databas och ger dig full kontroll över export, teman och federationsinställningar.
Viktiga funktioner i WriteFreely
Markdown-redigerare
Skriv i ren Markdown med en distraktionsfri redigerare som automatiskt sparar utkast och håller sig undan medan du fokuserar på orden.
ActivityPub-federation
Följare på Mastodon och andra Fediverse-tjänster kan prenumerera på din blogg direkt, och når läsare utan att algoritmiska flöden står i vägen.
Ren läsupplevelse
Offentliga inlägg har en typografisk, annonsfri layout och utan spårning – läsare ser din text precis som du skrev den.
Anpassade teman och CSS
Välj bland inbyggda teman eller lägg till anpassad CSS för att anpassa din blogg utan att röra mallar eller bygga om binärfilen.
Utkast och schemaläggning
Spara privata utkast på obestämd tid, och schemalägg eller publicera inlägg när du är redo — du behöver inga tredjeparts-CMS-plugins.
Lätt och bärbar
En enda Go-binär som använder SQLite betyder att hela din blogg får plats i en liten volym och migrerar mellan värdar med en enda filkopia.
Varför köra WriteFreely på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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