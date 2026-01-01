Upp till 69 % rabatt på Flowise

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Öppen källkods lågkodsplattform för att bygga LLM-orkestreringsflöden och AI-agenter med ett visuellt dra-och-släpp-gränssnitt.

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AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Flowise

Flowise är en lågkodsplattform med öppen källkod som gör det möjligt för utvecklare och team att bygga sofistikerade AI-applikationer utan omfattande kodning. Dess visuella dra-och-släpp-gränssnitt låter dig ansluta språkmodeller, vektordatabaser, minnessystem och externa verktyg till sammanhängande arbetsflöden. Flowise stöder OpenAI, Anthropic, Google och modeller med öppen källkod, vilket gör den flexibel för olika AI-användningsfall, från chattbotar till RAG-applikationer och autonoma agenter.

Att själv hosta Flowise på din VPS ger dig fullständigt ägande över dina AI-arbetsflöden, konversationsdata och integrerade kunskapsbaser. Du kan ansluta till interna databaser och API:er som molnplattformar inte kan nå, och konfigurera resurser specifikt för dina LLM-arbetsbelastningar utan kostnad per API-anrop eller oro för datasekretess.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Flowise

Visuell flödesbyggare

Dra-och-släpp-gränssnitt för att bygga ihop komplexa AI-pipelines från förbyggda noder utan att skriva orkestreringskod.

RAG Support

Inbyggda funktioner för Retrieval-Augmented Generation med integration av vektordatabas för att bygga kunskapsbaserade AI-applikationer.

Multi-LLM-stöd

Anslut till OpenAI, Anthropic, Google, Cohere och lokala öppen källkodsmodeller från ett enda enhetligt gränssnitt.

Agentramverk

Skapa autonoma AI-agenter som använder verktyg, resonerar sig igenom flerstegsuppgifter och bibehåller konversationsminne över sessioner.

API-integration

Exponera valfritt flöde som en API-slutpunkt för att bädda in AI-funktioner direkt i dina befintliga applikationer och arbetsflöden.

Varför köra Flowise på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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