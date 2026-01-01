Flowise är en lågkodsplattform med öppen källkod som gör det möjligt för utvecklare och team att bygga sofistikerade AI-applikationer utan omfattande kodning. Dess visuella dra-och-släpp-gränssnitt låter dig ansluta språkmodeller, vektordatabaser, minnessystem och externa verktyg till sammanhängande arbetsflöden. Flowise stöder OpenAI, Anthropic, Google och modeller med öppen källkod, vilket gör den flexibel för olika AI-användningsfall, från chattbotar till RAG-applikationer och autonoma agenter.

Att själv hosta Flowise på din VPS ger dig fullständigt ägande över dina AI-arbetsflöden, konversationsdata och integrerade kunskapsbaser. Du kan ansluta till interna databaser och API:er som molnplattformar inte kan nå, och konfigurera resurser specifikt för dina LLM-arbetsbelastningar utan kostnad per API-anrop eller oro för datasekretess.