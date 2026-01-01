Installera Flowise med ett klick.
Öppen källkods lågkodsplattform för att bygga LLM-orkestreringsflöden och AI-agenter med ett visuellt dra-och-släpp-gränssnitt.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Flowise
Flowise är en lågkodsplattform med öppen källkod som gör det möjligt för utvecklare och team att bygga sofistikerade AI-applikationer utan omfattande kodning. Dess visuella dra-och-släpp-gränssnitt låter dig ansluta språkmodeller, vektordatabaser, minnessystem och externa verktyg till sammanhängande arbetsflöden. Flowise stöder OpenAI, Anthropic, Google och modeller med öppen källkod, vilket gör den flexibel för olika AI-användningsfall, från chattbotar till RAG-applikationer och autonoma agenter.
Att själv hosta Flowise på din VPS ger dig fullständigt ägande över dina AI-arbetsflöden, konversationsdata och integrerade kunskapsbaser. Du kan ansluta till interna databaser och API:er som molnplattformar inte kan nå, och konfigurera resurser specifikt för dina LLM-arbetsbelastningar utan kostnad per API-anrop eller oro för datasekretess.
Viktiga funktioner i Flowise
Visuell flödesbyggare
Dra-och-släpp-gränssnitt för att bygga ihop komplexa AI-pipelines från förbyggda noder utan att skriva orkestreringskod.
RAG Support
Inbyggda funktioner för Retrieval-Augmented Generation med integration av vektordatabas för att bygga kunskapsbaserade AI-applikationer.
Multi-LLM-stöd
Anslut till OpenAI, Anthropic, Google, Cohere och lokala öppen källkodsmodeller från ett enda enhetligt gränssnitt.
Agentramverk
Skapa autonoma AI-agenter som använder verktyg, resonerar sig igenom flerstegsuppgifter och bibehåller konversationsminne över sessioner.
API-integration
Exponera valfritt flöde som en API-slutpunkt för att bädda in AI-funktioner direkt i dina befintliga applikationer och arbetsflöden.
Varför köra Flowise på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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