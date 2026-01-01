Installera Crawl4AI med en klicksinstallation.
Webbskrapa med öppen källkod som konverterar webbplatser till ren, LLM-redo Markdown för AI-datarörledningar.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Crawl4AI
Crawl4AI är en avancerad webbcrawler och scraper, utvecklad specifikt för AI-applikationer. Den omvandlar webbinnehåll till strukturerad, LLM-redo Markdown-utdata, vilket gör den till den idealiska grunden för RAG-system (Retrieval-Augmented Generation), träningsdatauppsättningar och AI-drivna innehållspipelines. Med över 50 000 GitHub-stjärnor har den blivit den självklara lösningen för crawling inom AI-utvecklarcommunityn.
Plattformen stöder full webbläsarkontroll för JavaScript-tunga webbplatser, asynkron crawling med webbläsarpoolning, intelligent innehållsfiltrering och RESTful API-åtkomst – allt paketerat med en övervakningspanel i realtid och en interaktiv lekplats. Att själva hosta Crawl4AI på er VPS ger er dedikerad beräkningskraft för intensiva crawling-operationer och full kontroll över datahanteringen utan att dirigera känsligt innehåll via tredjepartstjänster.
Viktiga funktioner i Crawl4AI
LLM-redo utdata
Omvandlar genomsökta sidor till ren Markdown, optimerad för att matas direkt in i språkmodellspipelines och RAG-system.
Fullständig webbläsarkontroll
Hanterar JavaScript-renderade sidor och dynamiskt innehåll genom webbläsarpoolning för hög prestanda och noggrann dataextraktion.
RESTful API-åtkomst
Exponerar HTTP-slutpunkter för att integrera webbskrapning i befintliga applikationer och automatiserade dataflöden.
Realtidsövervakning
Inbyggd översikt och interaktiv testmiljö låter dig spåra genomsökningar, testa extraktionsstrategier och felsöka konfigurationer live.
Intelligent filtrering
Strukturerade extraktionsstrategier filtrerar brus och isolerar relevant innehåll, vilket minskar efterbearbetningsarbetet i din AI-pipeline.
Varför köra Crawl4AI på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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