ImmuDB är en oföränderlig databas med öppen källkod, skriven i Go, som bevarar hela historiken över alla dataändringar. Den verifierar varje skrivning kryptografiskt, vilket gör det omöjligt att ändra eller radera poster utan att det upptäcks – och ger dig en manipulationssäker granskningslogg från grunden.

ImmuDB fungerar som en fristående server och stöder nyckel-värde-, SQL- och dokumentdatamodeller. Den inkluderar en inbyggd webbkonsol för att bläddra i data och hantera användare. Självhosting ger dig full kontroll över känsliga granskningsloggar, efterlevnadsregister och transaktionshistorik på din egen infrastruktur utan externa beroenden.