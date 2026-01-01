Installera ImmuDB i en klicksinstallation.
Oföränderlig, manipulationssäker databas med kryptografisk verifiering för granskningsbar dataintegritet.
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Vad du kan bygga med ImmuDB
ImmuDB är en oföränderlig databas med öppen källkod, skriven i Go, som bevarar hela historiken över alla dataändringar. Den verifierar varje skrivning kryptografiskt, vilket gör det omöjligt att ändra eller radera poster utan att det upptäcks – och ger dig en manipulationssäker granskningslogg från grunden.
ImmuDB fungerar som en fristående server och stöder nyckel-värde-, SQL- och dokumentdatamodeller. Den inkluderar en inbyggd webbkonsol för att bläddra i data och hantera användare. Självhosting ger dig full kontroll över känsliga granskningsloggar, efterlevnadsregister och transaktionshistorik på din egen infrastruktur utan externa beroenden.
Viktiga funktioner i ImmuDB
Manipulationssäker lagring
Kryptografiska hashvärden kopplar samman varje post, så att klienter eller revisorer omedelbart kan upptäcka alla ändringar eller raderingar.
Flermodellstöd
Fråga data med nyckel-värde, SQL eller dokumentgränssnitt – alla delar samma oföränderliga lagringsmotor utan schemamigreringar mellan modeller.
Inbyggd webbkonsol
Ett integrerat webbgränssnitt på port 8080 låter dig utforska databaser, köra SQL-frågor och hantera användare utan att installera ytterligare verktyg.
Kryptografisk verifiering
Klienter kan självständigt verifiera integriteten hos alla värden de läser med hjälp av Merkleträdbevis, vilket eliminerar behovet av att blint lita på servern.
Fullständig revisionshistorik
Alla versioner av varje nyckel sparas permanent, vilket ger efterlevnadsteam och revisorer en komplett, verifierbar spårbarhet för varje datapunkt.
Varför köra ImmuDB på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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