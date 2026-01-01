Lidarr är en automatiserad hanterare för musikbibliotek, byggd på det beprövade arr-ramverket. Den spårar artistdiskografier, övervakar RSS-flöden för nya albumsläpp, utlöser nedladdningar via din föredragna klient och organiserar allt i korrekt taggade och strukturerade mappar – allt utan manuell inblandning.

Att köra Lidarr på en VPS håller den aktiv dygnet runt, vilket säkerställer att nya releaser fångas upp i samma ögonblick som de dyker upp, även när dina hemdatorer är avstängda. Den integreras med qBittorrent, SABnzbd, NZBGet och andra nedladdningsklienter, och ansluter till Plex, Jellyfin och Emby för att uppdatera ditt musikserverbibliotek efter varje tillägg.