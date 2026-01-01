Installera Lidarr med en klicksinstallation
Automatisk musiksamlingshanterare som övervakar artistdiskografier och organiserar nedladdningar med MusicBrainz-metadata.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Lidarr
Lidarr är en automatiserad hanterare för musikbibliotek, byggd på det beprövade arr-ramverket. Den spårar artistdiskografier, övervakar RSS-flöden för nya albumsläpp, utlöser nedladdningar via din föredragna klient och organiserar allt i korrekt taggade och strukturerade mappar – allt utan manuell inblandning.
Att köra Lidarr på en VPS håller den aktiv dygnet runt, vilket säkerställer att nya releaser fångas upp i samma ögonblick som de dyker upp, även när dina hemdatorer är avstängda. Den integreras med qBittorrent, SABnzbd, NZBGet och andra nedladdningsklienter, och ansluter till Plex, Jellyfin och Emby för att uppdatera ditt musikserverbibliotek efter varje tillägg.
Viktiga funktioner i Lidarr
Automatisk versionsövervakning
Spåra vilken artist som helst och ladda ner nya album, singlar och EP-skivor automatiskt så snart de dyker upp på dina konfigurerade indexerare.
Uppgraderingar av kvalitetsprofilen
Definiera önskade ljudformat så kommer Lidarr automatiskt att ersätta filer av lägre kvalitet med FLAC eller versioner med högre bithastighet när de blir tillgängliga.
MusicBrainz metadata
Berika ditt bibliotek med korrekta artistnamn, albumomslag, utgivningsdatum och spårlistor från MusicBrainz.
Mediaserverintegration
Utlös Plex-, Jellyfin- eller Emby-biblioteksskanningar automatiskt när nedladdningar är klara så att ny musik visas direkt.
Diskografihantering
Visa kompletta artistkataloger, markera önskade album och spåra vilka utgåvor som saknas eller behöver kvalitetsuppgraderingar från en och samma översikt.
Varför köra Lidarr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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