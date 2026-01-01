Installera Vault med ett klick.
En branschstandardplattform för hemlighetshantering som säkert lagrar, ger åtkomst till och roterar känsliga autentiseringsuppgifter och certifikat.
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Vad du kan bygga med Vault
HashiCorp Vault är en identitetsbaserad plattform för hemlighetshantering som centraliserar kontrollen över känslig data — API-nycklar, databaslösenord, certifikat och token — över hela din infrastruktur. Istället för att sprida autentiseringsuppgifter över konfigurationsfiler och miljövariabler, tillhandahåller Vault en enda betrodd källa med fullständig granskningsloggning av varje åtkomsthändelse.
Vault genererar dynamiska hemligheter vid behov och återkallar dem automatiskt efter användning, vilket dramatiskt minskar exponeringen från läckta eller långlivade autentiseringsuppgifter. Att själv hosta Vault på en VPS håller din hemlighetsinfrastruktur helt under din kontroll — ingen molnleverantör har åtkomst till dina nycklar, granskningsloggar eller de applikationer de skyddar.
Viktiga funktioner i Vault
Dynamiska hemligheter
Generera kortlivade autentiseringsuppgifter för databaser och molntjänster vid behov. Dessa upphör automatiskt att gälla efter en konfigurerbar TTL och tar bort risken med långlivade läckta hemligheter.
Kryptering som en tjänst
Kryptera och dekryptera applikationsdata via Vault API utan att hantera kryptografiska nycklar direkt, vilket håller känslig data skyddad utan ändringar i ditt lagringslager.
Fullständig granskningsloggning
Systemet loggar varje läsning, skrivning och radering av hemligheter med fullständig identitets- och tidsstämpelinformation, vilket ger en oföränderlig spårbarhet för efterlevnadsrevisioner och incidentutredningar.
Flera autentiseringsmetoder
Autentisera via tokens, AppRole, GitHub, AWS IAM eller Kubernetes servicekonton, och integrera Vault i era befintliga identitets- och distributionsflöden.
Hemlighetsleasing och TTL:er
Vault utfärdar hemligheter med time-to-live-värden, och du kan programmatiskt förnya eller återkalla dem, vilket ger dig finkornig livscykelkontroll över varje autentiseringsuppgift som Vault hanterar.
Varför köra Vault på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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