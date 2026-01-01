HashiCorp Vault är en identitetsbaserad plattform för hemlighetshantering som centraliserar kontrollen över känslig data — API-nycklar, databaslösenord, certifikat och token — över hela din infrastruktur. Istället för att sprida autentiseringsuppgifter över konfigurationsfiler och miljövariabler, tillhandahåller Vault en enda betrodd källa med fullständig granskningsloggning av varje åtkomsthändelse.

Vault genererar dynamiska hemligheter vid behov och återkallar dem automatiskt efter användning, vilket dramatiskt minskar exponeringen från läckta eller långlivade autentiseringsuppgifter. Att själv hosta Vault på en VPS håller din hemlighetsinfrastruktur helt under din kontroll — ingen molnleverantör har åtkomst till dina nycklar, granskningsloggar eller de applikationer de skyddar.