Upp till 69 % rabatt på Vault

Installera Vault med ett klick.

En branschstandardplattform för hemlighetshantering som säkert lagrar, ger åtkomst till och roterar känsliga autentiseringsuppgifter och certifikat.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
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KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Vault

HashiCorp Vault är en identitetsbaserad plattform för hemlighetshantering som centraliserar kontrollen över känslig data — API-nycklar, databaslösenord, certifikat och token — över hela din infrastruktur. Istället för att sprida autentiseringsuppgifter över konfigurationsfiler och miljövariabler, tillhandahåller Vault en enda betrodd källa med fullständig granskningsloggning av varje åtkomsthändelse.

Vault genererar dynamiska hemligheter vid behov och återkallar dem automatiskt efter användning, vilket dramatiskt minskar exponeringen från läckta eller långlivade autentiseringsuppgifter. Att själv hosta Vault på en VPS håller din hemlighetsinfrastruktur helt under din kontroll — ingen molnleverantör har åtkomst till dina nycklar, granskningsloggar eller de applikationer de skyddar.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Vault

Dynamiska hemligheter

Generera kortlivade autentiseringsuppgifter för databaser och molntjänster vid behov. Dessa upphör automatiskt att gälla efter en konfigurerbar TTL och tar bort risken med långlivade läckta hemligheter.

Kryptering som en tjänst

Kryptera och dekryptera applikationsdata via Vault API utan att hantera kryptografiska nycklar direkt, vilket håller känslig data skyddad utan ändringar i ditt lagringslager.

Fullständig granskningsloggning

Systemet loggar varje läsning, skrivning och radering av hemligheter med fullständig identitets- och tidsstämpelinformation, vilket ger en oföränderlig spårbarhet för efterlevnadsrevisioner och incidentutredningar.

Flera autentiseringsmetoder

Autentisera via tokens, AppRole, GitHub, AWS IAM eller Kubernetes servicekonton, och integrera Vault i era befintliga identitets- och distributionsflöden.

Hemlighetsleasing och TTL:er

Vault utfärdar hemligheter med time-to-live-värden, och du kan programmatiskt förnya eller återkalla dem, vilket ger dig finkornig livscykelkontroll över varje autentiseringsuppgift som Vault hanterar.

Varför köra Vault på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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