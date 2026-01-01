Apache Kvrocks är en distribuerad NoSQL-nyckelvärdesdatabas som använder Redis RESP-protokollet men lagrar data på disk via RocksDB istället för att behålla hela datamängden i minnet. Resultatet är ett direkt utbytbart mål för alla Redis-klienter som hanterar betydligt större datamängder på samma hårdvara, perfekt för arbetsbelastningar där Redis i minnet blir för dyrt.

Kvrocks stöder alla större Redis-datatyper, namnrymder med token per klient, asynkron binlog-replikering, Redis Sentinel för failover och ett centralt hanterat klusterläge. Att själv hosta Kvrocks på en VPS ger applikationer en persistent Redis-kompatibel lagring med full kontroll över RocksDB-justering, komprimering och lagringslayout utan prissättning för hanterade tjänster.