Upp till 69 % rabatt på Apache Kvrocks

Installera Apache Kvrocks med ett klick.

Diskbaserad nyckel-värde-databas med Redis-protokoll som lagrar betydligt mer data per gigabyte RAM än minnesbaserad Redis.

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AI-hanterad VPS
60,90 kr /mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
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1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
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KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
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8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
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398,90 kr
121,90 kr /mån
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4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
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Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Apache Kvrocks

Apache Kvrocks är en distribuerad NoSQL-nyckelvärdesdatabas som använder Redis RESP-protokollet men lagrar data på disk via RocksDB istället för att behålla hela datamängden i minnet. Resultatet är ett direkt utbytbart mål för alla Redis-klienter som hanterar betydligt större datamängder på samma hårdvara, perfekt för arbetsbelastningar där Redis i minnet blir för dyrt.

Kvrocks stöder alla större Redis-datatyper, namnrymder med token per klient, asynkron binlog-replikering, Redis Sentinel för failover och ett centralt hanterat klusterläge. Att själv hosta Kvrocks på en VPS ger applikationer en persistent Redis-kompatibel lagring med full kontroll över RocksDB-justering, komprimering och lagringslayout utan prissättning för hanterade tjänster.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Apache Kvrocks

Redis-protokollkompatibel

Fungerar med alla Redis-klientbibliotek genom att använda standard-RESP-protokollet på port 6666 – strängar, hash-tabeller, listor, mängder, sorterade mängder, strömmar och bitmappar beter sig alla som Redis.

Diskbaserad lagring

RocksDB-motorn lagrar hela datamängden på disk, så kapaciteten skalas med lagring istället för RAM, och rymmer ofta tiotals gånger mer data per VPS än Redis.

Namnrymder med tokens

Stöd för fleranvändarnamnutrymmen tilldelar en separat token till varje logisk databas så att en enda Kvrocks-instans kan delas säkert mellan applikationer.

Asynkron replikering

Binlog-replikering i MySQL-stil strömmar skrivningar till repliker för lässkalning, säkerhetskopiering och katastrofåterställning utan att störa primärservern.

Kluster och Sentinel

Nativt Redis klusterläge och Redis Sentinel-kompatibilitet möjliggör horisontell sharding och automatisk failover med hjälp av befintliga Redis-verktyg.

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Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

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