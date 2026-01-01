Installera Apache Kvrocks med ett klick.
Diskbaserad nyckel-värde-databas med Redis-protokoll som lagrar betydligt mer data per gigabyte RAM än minnesbaserad Redis.
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Vad du kan bygga med Apache Kvrocks
Apache Kvrocks är en distribuerad NoSQL-nyckelvärdesdatabas som använder Redis RESP-protokollet men lagrar data på disk via RocksDB istället för att behålla hela datamängden i minnet. Resultatet är ett direkt utbytbart mål för alla Redis-klienter som hanterar betydligt större datamängder på samma hårdvara, perfekt för arbetsbelastningar där Redis i minnet blir för dyrt.
Kvrocks stöder alla större Redis-datatyper, namnrymder med token per klient, asynkron binlog-replikering, Redis Sentinel för failover och ett centralt hanterat klusterläge. Att själv hosta Kvrocks på en VPS ger applikationer en persistent Redis-kompatibel lagring med full kontroll över RocksDB-justering, komprimering och lagringslayout utan prissättning för hanterade tjänster.
Viktiga funktioner i Apache Kvrocks
Redis-protokollkompatibel
Fungerar med alla Redis-klientbibliotek genom att använda standard-RESP-protokollet på port 6666 – strängar, hash-tabeller, listor, mängder, sorterade mängder, strömmar och bitmappar beter sig alla som Redis.
Diskbaserad lagring
RocksDB-motorn lagrar hela datamängden på disk, så kapaciteten skalas med lagring istället för RAM, och rymmer ofta tiotals gånger mer data per VPS än Redis.
Namnrymder med tokens
Stöd för fleranvändarnamnutrymmen tilldelar en separat token till varje logisk databas så att en enda Kvrocks-instans kan delas säkert mellan applikationer.
Asynkron replikering
Binlog-replikering i MySQL-stil strömmar skrivningar till repliker för lässkalning, säkerhetskopiering och katastrofåterställning utan att störa primärservern.
Kluster och Sentinel
Nativt Redis klusterläge och Redis Sentinel-kompatibilitet möjliggör horisontell sharding och automatisk failover med hjälp av befintliga Redis-verktyg.
Varför köra Apache Kvrocks på Hostinger
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Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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