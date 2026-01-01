Installera drawDB med ettklicksinstallation.
Gratis, webbläsarbaserad databasdiagramredigerare med öppen källkod för att visuellt designa och dokumentera relationella databasscheman.
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Vad du kan bygga med drawDB
drawDB är en gratis, öppen källkods-editor för entitet-relationsdiagram som körs helt i webbläsaren. Den låter utvecklare och databasadministratörer designa, visualisera och dokumentera relationsdatabasscheman via en dra-och-släpp-yta – och sedan exportera den färdiga designen som SQL DDL-satser redo att köras mot MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB eller SQL Server.
Att själva hosta drawDB ger ert team ett delat internt verktyg för databasdesign utan att skicka schemainformation till tredjeparts molntjänster. Eftersom appen är rent frontend utan backend- eller databasberoende, fungerar den som en enda lättviktscontainer och förblir igång oavsett extern tjänsttillgänglighet.
Viktiga funktioner i drawDB
Visuell schemadesign
Dra-och-släpp-tabeller, definiera kolumner och datatyper, och rita relationer på en arbetsyta utan att skriva SQL manuellt.
SQL-export och -import
Generera körklar DDL för MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB och SQL Server, eller importera befintlig SQL och visualisera den direkt.
Ingen backend behövs
Körs som en enda Nginx-container utan databas eller serverberoenden – webbläsaren lagrar diagrammen med hjälp av IndexedDB.
Diagramanpassning
Anpassa tabellfärger, lägg till anteckningar och områden för att gruppera relaterade tabeller, och kontrollera layouten på arbetsytan för att matcha hur du tänker kring ditt schema.
Exportera till flera format
Exportera diagram som PNG, JSON eller SQL så att du kan bädda in dem i dokumentation, dela med teammedlemmar eller versionshantera din schemadesign.
Varför köra drawDB på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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