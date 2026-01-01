drawDB är en gratis, öppen källkods-editor för entitet-relationsdiagram som körs helt i webbläsaren. Den låter utvecklare och databasadministratörer designa, visualisera och dokumentera relationsdatabasscheman via en dra-och-släpp-yta – och sedan exportera den färdiga designen som SQL DDL-satser redo att köras mot MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB eller SQL Server.

Att själva hosta drawDB ger ert team ett delat internt verktyg för databasdesign utan att skicka schemainformation till tredjeparts molntjänster. Eftersom appen är rent frontend utan backend- eller databasberoende, fungerar den som en enda lättviktscontainer och förblir igång oavsett extern tjänsttillgänglighet.