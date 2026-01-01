Installera Dependency-Track med ett klick.
Plattform för analys av komponenter med öppen källkod som kontinuerligt övervakar programvaruförteckningar för sårbarheter, föråldrade komponenter och licensrisk.
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Vad du kan bygga med Dependency-Track
Dependency-Track är ett flaggskeppsprojekt från OWASP som ger säkerhets- och ingenjörsteam kontinuerlig insyn i risker i programvaruförsörjningskedjan. Det tar emot Software Bill of Materials (SBOM)-dokument i CycloneDX-format och analyserar varje komponent mot auktoritativa sårbarhetskällor, inklusive National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index och VulnDB – så att en enda CVE-offentliggörande omedelbart dyker upp i varje projekt som använder det berörda biblioteket.
Att drifta Dependency-Track lokalt håller SBOM:er och sårbarhetsfynd om dina proprietära applikationer helt inom din infrastruktur, vilket är viktigt för organisationer med reglerande eller avtalsmässiga begränsningar för var telemetri för försörjningskedjan får lagras. Den PostgreSQL-baserade installationen behåller en komplett granskningslogg över komponentinventarier och policybeslut för varje release.
Viktiga funktioner i Dependency-Track
SBOM-intag
Accepterar CycloneDX materialförteckningar direkt från CI/CD-pipelines, byggverktyg och SCA-skannrar. Du behöver inte installera någon agent på applikationsvärdarna.
Mångkälls sårbarhetsunderrättelser
Jämför varje komponent mot NVD, GitHub Advisories, OSS Index och VulnDB så att nyligen offentliggjorda CVE:er dyker upp i alla berörda projekt omedelbart.
Policymotor
Definiera och upprätthåll policyer för sårbarhetsgrad, licensfamiljer och komponentålder, och avbryt CI-byggen när projekt bryter mot organisationsstandarder.
Licensefterlevnad
Identifierar varje licens i hela beroendegrafen och flaggar inkompatibla eller begränsade licenser innan de levereras i en release.
EPSS och exploateringskontext
Prioriterar fynd med hjälp av Exploit Prediction Scoring System och indikatorer för kända utnyttjade sårbarheter, och fokuserar åtgärdsarbetet på de sårbarheter som angripare mest sannolikt kommer att utnyttja.
REST API och webhooks
Fullständigt REST API och utgående aviseringar till Slack, Microsoft Teams, Jira och webhooks gör att du kan integrera resultat i befintliga ärendehanterings- och aviseringsflöden.
Varför köra Dependency-Track på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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