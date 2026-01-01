Dependency-Track är ett flaggskeppsprojekt från OWASP som ger säkerhets- och ingenjörsteam kontinuerlig insyn i risker i programvaruförsörjningskedjan. Det tar emot Software Bill of Materials (SBOM)-dokument i CycloneDX-format och analyserar varje komponent mot auktoritativa sårbarhetskällor, inklusive National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index och VulnDB – så att en enda CVE-offentliggörande omedelbart dyker upp i varje projekt som använder det berörda biblioteket.

Att drifta Dependency-Track lokalt håller SBOM:er och sårbarhetsfynd om dina proprietära applikationer helt inom din infrastruktur, vilket är viktigt för organisationer med reglerande eller avtalsmässiga begränsningar för var telemetri för försörjningskedjan får lagras. Den PostgreSQL-baserade installationen behåller en komplett granskningslogg över komponentinventarier och policybeslut för varje release.