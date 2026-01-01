Installera Starbase 80 med enklicksinstallation.
En lättviktig, snabb serverhemsida för att organisera länkar till dina självhostade behållare och tjänster.
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Vad du kan bygga med Starbase 80
Starbase 80 är en minimal, blixtsnabb serverstartsida för Docker-miljöer. Den renderar en helt statisk HTML-startsida från en enkel JSON-konfigurationsfil, utan JavaScript i webbläsaren – sidor laddas omedelbart utan ramverkskostnader. Anpassa utseendet med miljövariabler som styr titel, logotyp, bakgrundsfärger, mörkt läge och länkbeteende.
Till skillnad från integrationsintensiva kontrollpaneler kräver Starbase 80 inga API-token, ingen nätverksåtkomst till dina containrar och inget löpande underhåll – bara en JSON-fil med dina länkar och ikoner. Den stöder Dashboard Icons, Material Design-ikoner och selfh.st-ikoner direkt, vilket gör det enkelt att bygga en polerad, varumärkesanpassad startsida för alla självhostade installationer.
Viktiga funktioner i Starbase 80
Snabba sidladdningar
Starbase 80 skickar ut ren statisk HTML utan klientbaserad JavaScript, så din hemsida laddar in på millisekunder oavsett serverbelastning.
JSON-driven konfiguration
Definiera alla dina tjänster, kategorier, ikoner och länkar i en enda config.json-fil — ingen databas, ingen UI-redigerare, inga migreringar.
Rikt ikonstöd
Använd kontrollpanelikoner, Material Design-ikoner eller selfh.st-ikoner efter namn, eller visa dina egna bildfiler från en bind-monterad mapp.
Inbyggt mörkt läge
Automatiskt OS-anpassat mörkt läge med konfigurerbara bakgrundsfärger för både ljusa och mörka teman med hjälp av Tailwind-färgvärden eller hexkoder.
Noll containeråtkomst
Ingen Docker-socket krävs och inga API-integrationer — Starbase 80 är en ren länkstartare utan läsbehörighet till dina körande containrar.
Varför köra Starbase 80 på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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