Starbase 80 är en minimal, blixtsnabb serverstartsida för Docker-miljöer. Den renderar en helt statisk HTML-startsida från en enkel JSON-konfigurationsfil, utan JavaScript i webbläsaren – sidor laddas omedelbart utan ramverkskostnader. Anpassa utseendet med miljövariabler som styr titel, logotyp, bakgrundsfärger, mörkt läge och länkbeteende.

Till skillnad från integrationsintensiva kontrollpaneler kräver Starbase 80 inga API-token, ingen nätverksåtkomst till dina containrar och inget löpande underhåll – bara en JSON-fil med dina länkar och ikoner. Den stöder Dashboard Icons, Material Design-ikoner och selfh.st-ikoner direkt, vilket gör det enkelt att bygga en polerad, varumärkesanpassad startsida för alla självhostade installationer.