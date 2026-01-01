Upp till 69 % rabatt på Starbase 80

Installera Starbase 80 med enklicksinstallation.

En lättviktig, snabb serverhemsida för att organisera länkar till dina självhostade behållare och tjänster.

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60,90kr/mån
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Installera Starbase 80 med enklicksinstallation.

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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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1 vCPU-kärna
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88,90kr/mån
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8 GB RAM-minne
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121,90kr/mån
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16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
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719,90kr
243,90kr/mån
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Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Starbase 80

Starbase 80 är en minimal, blixtsnabb serverstartsida för Docker-miljöer. Den renderar en helt statisk HTML-startsida från en enkel JSON-konfigurationsfil, utan JavaScript i webbläsaren – sidor laddas omedelbart utan ramverkskostnader. Anpassa utseendet med miljövariabler som styr titel, logotyp, bakgrundsfärger, mörkt läge och länkbeteende.

Till skillnad från integrationsintensiva kontrollpaneler kräver Starbase 80 inga API-token, ingen nätverksåtkomst till dina containrar och inget löpande underhåll – bara en JSON-fil med dina länkar och ikoner. Den stöder Dashboard Icons, Material Design-ikoner och selfh.st-ikoner direkt, vilket gör det enkelt att bygga en polerad, varumärkesanpassad startsida för alla självhostade installationer.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Starbase 80

Snabba sidladdningar

Starbase 80 skickar ut ren statisk HTML utan klientbaserad JavaScript, så din hemsida laddar in på millisekunder oavsett serverbelastning.

JSON-driven konfiguration

Definiera alla dina tjänster, kategorier, ikoner och länkar i en enda config.json-fil — ingen databas, ingen UI-redigerare, inga migreringar.

Rikt ikonstöd

Använd kontrollpanelikoner, Material Design-ikoner eller selfh.st-ikoner efter namn, eller visa dina egna bildfiler från en bind-monterad mapp.

Inbyggt mörkt läge

Automatiskt OS-anpassat mörkt läge med konfigurerbara bakgrundsfärger för både ljusa och mörka teman med hjälp av Tailwind-färgvärden eller hexkoder.

Noll containeråtkomst

Ingen Docker-socket krävs och inga API-integrationer — Starbase 80 är en ren länkstartare utan läsbehörighet till dina körande containrar.

Varför köra Starbase 80 på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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