Installera Mbin med ett klick.
Självhostad federerad länksammanställare och diskussionsplattform byggd på ActivityPub — en gemenskapsdriven förgrening av Kbin.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Mbin
Mbin är en öppen källkod, federerad innehållsaggregator som kombinerar länkdelning, trådade diskussioner, omröstningar och mikrobloggning på en enda plattform. Som en gemenskapsunderhållen förgrening av Kbin talar den ActivityPub nativt, så din instans samverkar med Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed och det bredare fediverse utan bryggor eller extra krångel.
Att köra Mbin på din egen VPS ger dig en självstyrd hörna av fediverse där du sätter reglerna, modererar tidskrifterna och behåller varje inlägg och röst i en databas du äger. Det finns inget centralt företag, ingen reklam, inga algoritmiska flöden som omorganiserar tidslinjer, och inga plattformsvillkor som kan ändras utan förvarning.
Viktiga funktioner i Mbin
ActivityPub-federation
Inbyggt ActivityPub-stöd ansluter din instans med Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed och alla andra kompatibla fediverse-servrar.
Tidskrifter och trådar
Organisera innehåll i ämnesbaserade magasin med Reddit-liknande kommentarstrådar, röstning och en välbekant upplevelse av länksamling.
Inbyggd mikrobloggning
Publicera korta uppdateringar vid sidan av långa trådar och låt båda nå samma federerade publik från ett konto.
Moderering och federationskontroller
Tidskriftsspecifika moderatorer, instansövergripande administratörsverktyg och federerade tillåt- och blocklistor låter dig forma den gemenskap du vill vara värd för.
OAuth och REST API
En förstklassig OAuth 2.0-server och dokumenterad REST API driver mobila tredjepartsklienter, botar och integrationer.
Öppen källkod och gemenskapsledd
AGPL-licensierad och som en aktiv gemenskap av bidragsgivare underhåller efter att ha förgrenat sig från Kbin – inget beroende av en enskild leverantör.
Varför köra Mbin på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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