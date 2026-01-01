Mbin är en öppen källkod, federerad innehållsaggregator som kombinerar länkdelning, trådade diskussioner, omröstningar och mikrobloggning på en enda plattform. Som en gemenskapsunderhållen förgrening av Kbin talar den ActivityPub nativt, så din instans samverkar med Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed och det bredare fediverse utan bryggor eller extra krångel.

Att köra Mbin på din egen VPS ger dig en självstyrd hörna av fediverse där du sätter reglerna, modererar tidskrifterna och behåller varje inlägg och röst i en databas du äger. Det finns inget centralt företag, ingen reklam, inga algoritmiska flöden som omorganiserar tidslinjer, och inga plattformsvillkor som kan ändras utan förvarning.