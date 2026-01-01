Installera Redis Commander med en klicksinstallation.
Webbaserat Redis-hanteringsgränssnitt för att bläddra bland nycklar, redigera värden och övervaka en Redis-databas från vilken webbläsare som helst.
Välj en VPS-prenumeration för Redis Commander
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Redis Commander
Redis Commander är ett lättviktigt, öppen källkods webbgränssnitt för att hantera Redis-databaser. Det erbjuder en webbläsare i trädstruktur för att navigera nyckelutrymmen, inbyggda redigerare för strängar, hash-tabeller, listor, mängder och sorterade mängder, samt en inbyggd kommandokonsol för att köra godtyckliga Redis-kommandon. Serverstatistik – minnesanvändning, anslutna klienter, träfffrekvenser – visas direkt på översikten.
Denna distribution paketerar Redis Commander med en Redis 7-instans, så ni får en fullt fungerande nyckel-värde-databas och dess hanteringsgränssnitt i en enda stack. HTTP basic auth skyddar webbgränssnittet från obehörig åtkomst, och Redis-instansen säkras med ett genererat lösenord så den inte exponeras utan autentiseringsuppgifter.
Viktiga funktioner i Redis Commander
Nyckelwebbläsare
Navigera i hela ditt Redis-nyckelutrymme i en trädvy, sök efter mönster och inspektera eller redigera valfritt värde direkt i webbläsaren utan att skriva Redis-kommandon.
Alla datatyper
Visa och redigera strängar, hashar, listor, mängder, sorterade mängder och strömmar med typkänsliga redigerare som visar data i ett strukturerat, läsbart format.
Kommando konsol
Utför godtyckliga Redis-kommandon från den inbyggda konsolen och se svaret omedelbart — användbart för felsökning, administration och engångsdataoperationer.
Serverstatistik
Översikten visar Redis-servermått i realtid, inklusive minnesförbrukning, träff-/missfrekvenser för nyckelutrymme, anslutna klienter och upptid, allt i en överblick.
HTTP Basic Auth
Användarnamn- och lösenordsautentisering skyddar webbgränssnittet och förhindrar obehörig åtkomst till din Redis-data via webbläsarens användargränssnitt.
Varför köra Redis Commander på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.