Redis Commander är ett lättviktigt, öppen källkods webbgränssnitt för att hantera Redis-databaser. Det erbjuder en webbläsare i trädstruktur för att navigera nyckelutrymmen, inbyggda redigerare för strängar, hash-tabeller, listor, mängder och sorterade mängder, samt en inbyggd kommandokonsol för att köra godtyckliga Redis-kommandon. Serverstatistik – minnesanvändning, anslutna klienter, träfffrekvenser – visas direkt på översikten.

Denna distribution paketerar Redis Commander med en Redis 7-instans, så ni får en fullt fungerande nyckel-värde-databas och dess hanteringsgränssnitt i en enda stack. HTTP basic auth skyddar webbgränssnittet från obehörig åtkomst, och Redis-instansen säkras med ett genererat lösenord så den inte exponeras utan autentiseringsuppgifter.