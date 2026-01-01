Installera HuggingChat (Chat UI) med installation med ett klick.
SvelteKit-chattgränssnitt med öppen källkod som driver HuggingChat och ansluter till valfri OpenAI-kompatibel modellslutpunkt.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med HuggingChat (Chat UI)
HuggingChat (Chat UI) är kodbasen med öppen källkod bakom huggingface.co/chat, och Hugging Face utvecklade den som ett polerat, varumärkesanpassningsbart gränssnitt för stora språkmodeller. Till skillnad från leverantörslåsta chattappar talar den OpenAI API-protokollet, så samma distribution kan tala med Hugging Face Inference Providers router, OpenRouter, en lokal llama.cpp-server, Ollama, eller någon annan kompatibel slutpunkt bara genom att byta en URL och nyckel.
Genom att själva hosta den på er egen VPS behåller ni varje konversation, MCP-verktygsanrop och uppladdad fil på infrastruktur som ni kontrollerar, samtidigt som ni fortfarande får tillgång till tusentals öppna och proprietära modeller genom vilken inferens-backend ni än föredrar.
Viktiga funktioner i HuggingChat (Chat UI)
OpenAI-kompatibel router
Peka på Hugging Face-routern, OpenRouter, llama.cpp, Ollama, eller valfri OpenAI-kompatibel URL och få omedelbart åtkomst till deras fullständiga modellkatalog.
Smart Omni-routing
Inbyggd LLM-router väljer automatiskt den bästa modellen per förfrågan — multimodal, för verktygsanrop eller standard — utan att exponera komplexiteten för slutanvändare.
MCP-verktygsanrop
Anslut Model Context Protocol-servrar så att chattar kan utföra webbsökningar, köra kod och använda anpassade verktyg, och sedan strömma resultaten tillbaka till konversationen.
Multimodala konversationer
Skicka bilder, bilagor och röstinmatning till vision- och Whisper-liknande modeller som stöder multimodala indata via din valda leverantör.
Beständig chatthistorik
Paketerad MongoDB lagrar konversationer, inställningar och assistenter per användare så att historiken överlever omstarter och följer användare mellan enheter.
Anpassad profilering
Ersätt appnamnet, beskrivningen och resurserna för att lansera en fullt varumärkesanpassad intern chattprodukt för ditt team eller dina kunder.
Varför köra HuggingChat (Chat UI) på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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