HuggingChat (Chat UI) är kodbasen med öppen källkod bakom huggingface.co/chat, och Hugging Face utvecklade den som ett polerat, varumärkesanpassningsbart gränssnitt för stora språkmodeller. Till skillnad från leverantörslåsta chattappar talar den OpenAI API-protokollet, så samma distribution kan tala med Hugging Face Inference Providers router, OpenRouter, en lokal llama.cpp-server, Ollama, eller någon annan kompatibel slutpunkt bara genom att byta en URL och nyckel.

Genom att själva hosta den på er egen VPS behåller ni varje konversation, MCP-verktygsanrop och uppladdad fil på infrastruktur som ni kontrollerar, samtidigt som ni fortfarande får tillgång till tusentals öppna och proprietära modeller genom vilken inferens-backend ni än föredrar.