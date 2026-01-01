Installera NZBGet med en klicksinstallation.
Effektiv nedladdare för Usenet-binärer skriven i C++ med ett polerat webbgränssnitt och ett brett ekosystem för automatisering.
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Vad du kan bygga med NZBGet
NZBGet är en högpresterande binär nedladdare för Usenet, skriven i C++ och utformad för maximal genomströmning samt minimal CPU- och minnesanvändning. Den laddar ner NZB-filer från Usenet-servrar, reparerar ofullständiga inlägg med PAR2, packar upp RAR-arkiv och överlämnar de slutliga filerna till efterbehandlingsskript eller Arr-applikationer – allt från ett responsivt webbgränssnitt som fungerar på praktiskt taget all hårdvara.
Att själv hosta NZBGet på en VPS håller dina nedladdningar igång dygnet runt på ett snabbt nätverk utan att binda upp en hemdator. Den fungerar naturligt med Sonarr, Radarr, Lidarr och andra automatiseringsverktyg som överlämnar NZB-URL:er via dess REST API.
Viktiga funktioner i NZBGet
Branschledande genomströmning
En C++-kodbas utnyttjar snabba Usenet-anslutningar fullt ut med minimal CPU- och minnesbelastning, vilket lämnar utrymme för andra tjänster på samma VPS.
PAR2-reparation och uppackning
Automatisk verifiering, reparation av skadade filer och RAR/RAR5-extrahering så att färdiga nedladdningar hamnar i ditt bibliotek redo att användas.
Servarr-redo REST API
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr och liknande verktyg överlämnar NZB:er direkt via det välstödda JSON-RPC API:et.
Kraftfull efterbearbetning
Krok-skript vid varje nedladdningssteg låter dig utlösa skanningar av mediebibliotek, aviseringar, transkodning eller något anpassat arbetsflöde per kategori.
Responsivt webb-UI
Rent webbläsargränssnitt med köhantering, statistik per server och fullständig konfigurationsåtkomst – fungerar smidigt på dator och mobil.
Varför köra NZBGet på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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