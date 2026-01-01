NZBGet är en högpresterande binär nedladdare för Usenet, skriven i C++ och utformad för maximal genomströmning samt minimal CPU- och minnesanvändning. Den laddar ner NZB-filer från Usenet-servrar, reparerar ofullständiga inlägg med PAR2, packar upp RAR-arkiv och överlämnar de slutliga filerna till efterbehandlingsskript eller Arr-applikationer – allt från ett responsivt webbgränssnitt som fungerar på praktiskt taget all hårdvara.

Att själv hosta NZBGet på en VPS håller dina nedladdningar igång dygnet runt på ett snabbt nätverk utan att binda upp en hemdator. Den fungerar naturligt med Sonarr, Radarr, Lidarr och andra automatiseringsverktyg som överlämnar NZB-URL:er via dess REST API.