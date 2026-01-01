Upp till 69 % rabatt på Apache APISIX

Deploy Apache APISIX in one click installation.

Cloud-native, high-performance API and AI gateway with dynamic routing, plugins, and traffic management.

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60,90 kr /mån
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Deploy Apache APISIX in one click installation.

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69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Apache APISIX

Apache APISIX is a dynamic, real-time, high-performance API gateway built on top of NGINX and etcd. It handles north-south and east-west traffic for microservices, REST APIs, gRPC services, WebSockets, and LLM endpoints, with hot-reloadable routes, upstreams, and 100+ built-in plugins for authentication, rate limiting, observability, transformation, and AI proxying — all configured through a versioned Admin API without restarting the data plane.

Self-hosting APISIX on your own VPS gives you a production-grade gateway without the per-request fees of managed AWS, GCP, or SaaS gateways, while keeping route definitions, secrets, JWT keys, and traffic telemetry on infrastructure you control. The deployment ships with etcd for clustered configuration storage so you can drive every change through the REST Admin API or Terraform.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Apache APISIX

Dynamic routing

Hot-reload routes, upstreams, services, and consumers through the Admin API without dropping connections or restarting the gateway.

100+ built-in plugins

Apply authentication, rate limiting, IP restriction, CORS, request transformation, gRPC web, and circuit breaking without writing custom code.

AI gateway features

Proxy and govern OpenAI, Anthropic, and self-hosted LLM endpoints with token-based rate limits, caching, prompt guards, and provider failover.

Multi-protocol support

Serve HTTP, HTTPS, HTTP/2, gRPC, WebSocket, MQTT, Dubbo, and TCP/UDP traffic through one gateway instance instead of one tool per protocol.

Observability built in

Expose Prometheus metrics, OpenTelemetry traces, and structured access logs for Grafana, Jaeger, and Datadog without bolting on sidecars.

Varför köra Apache APISIX på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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