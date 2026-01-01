Deploy Apache APISIX in one click installation.
Cloud-native, high-performance API and AI gateway with dynamic routing, plugins, and traffic management.
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Vad du kan bygga med Apache APISIX
Apache APISIX is a dynamic, real-time, high-performance API gateway built on top of NGINX and etcd. It handles north-south and east-west traffic for microservices, REST APIs, gRPC services, WebSockets, and LLM endpoints, with hot-reloadable routes, upstreams, and 100+ built-in plugins for authentication, rate limiting, observability, transformation, and AI proxying — all configured through a versioned Admin API without restarting the data plane.
Self-hosting APISIX on your own VPS gives you a production-grade gateway without the per-request fees of managed AWS, GCP, or SaaS gateways, while keeping route definitions, secrets, JWT keys, and traffic telemetry on infrastructure you control. The deployment ships with etcd for clustered configuration storage so you can drive every change through the REST Admin API or Terraform.
Viktiga funktioner i Apache APISIX
Dynamic routing
Hot-reload routes, upstreams, services, and consumers through the Admin API without dropping connections or restarting the gateway.
100+ built-in plugins
Apply authentication, rate limiting, IP restriction, CORS, request transformation, gRPC web, and circuit breaking without writing custom code.
AI gateway features
Proxy and govern OpenAI, Anthropic, and self-hosted LLM endpoints with token-based rate limits, caching, prompt guards, and provider failover.
Multi-protocol support
Serve HTTP, HTTPS, HTTP/2, gRPC, WebSocket, MQTT, Dubbo, and TCP/UDP traffic through one gateway instance instead of one tool per protocol.
Observability built in
Expose Prometheus metrics, OpenTelemetry traces, and structured access logs for Grafana, Jaeger, and Datadog without bolting on sidecars.
Varför köra Apache APISIX på Hostinger
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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