Installera Apache IoTDB med en klicksinstallation.
Industriell IoT-tidsseriedatabas som levererar inmatning med hög genomströmning, frågor på under en sekund och ultrahög komprimering vid kanten.
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Vad du kan bygga med Apache IoTDB
Apache IoTDB är en specialbyggd tidsseriedatabas för Sakernas internet, utvecklad från grunden för industriella IoT-arbetsbelastningar där miljarder datapunkter anländer varje dag från miljontals sensorer. Dess lätta kolumnbaserade TsFile-format uppnår komprimeringsförhållanden som typiska relationsdatabaser inte kan matcha, medan analytiska frågor på under en sekund och ett träd-baserat enhetsschema modellerar hur verklig industriell utrustning faktiskt är strukturerad.
Genom att hosta Apache IoTDB på din VPS får tillverknings-, energi-, transport- och smarta stadsprojekt en privat telemetri-backend som integreras nativt med Grafana, Spark, Flink, Kafka och MQTT – utan att betala per-metrik-avgifter och utan att skicka sensordata till molntjänster från tredje part.
Viktiga funktioner i Apache IoTDB
TsFile kolumnlagring
Ett specialbyggt kolumnärt lagringsformat, optimerat för tidsseriedata, levererar komprimeringsförhållanden på upp till 20:1 jämfört med traditionella databaser.
Intag med hög genomströmning
Hanterar miljontals skrivningar per sekund från strömsnåla IoT-enheter med hjälp av ett Log-Structured Merge tree som är utformat för skrivintensiva arbetsbelastningar.
Trädbaserat enhetsschema
Hierarkisk sökvägsmodell speglar hur fabriker och flottor organiserar sensorer, med suddiga jokertecken för aggregeringsfrågor över flera enheter.
Nativt protokollstöd
JDBC, Thrift RPC, REST API V2 och MQTT-intag låter vilken enhet, kontrollpanel eller analysverktyg som helst ansluta utan anpassade adaptrar.
Grafana och Spark redo
Officiella kopplingar för Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka och Hadoop gör IoTDB till en tidsserie-backend som enkelt kan integreras i befintliga pipelines.
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Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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