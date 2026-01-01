Apache IoTDB är en specialbyggd tidsseriedatabas för Sakernas internet, utvecklad från grunden för industriella IoT-arbetsbelastningar där miljarder datapunkter anländer varje dag från miljontals sensorer. Dess lätta kolumnbaserade TsFile-format uppnår komprimeringsförhållanden som typiska relationsdatabaser inte kan matcha, medan analytiska frågor på under en sekund och ett träd-baserat enhetsschema modellerar hur verklig industriell utrustning faktiskt är strukturerad.

Genom att hosta Apache IoTDB på din VPS får tillverknings-, energi-, transport- och smarta stadsprojekt en privat telemetri-backend som integreras nativt med Grafana, Spark, Flink, Kafka och MQTT – utan att betala per-metrik-avgifter och utan att skicka sensordata till molntjänster från tredje part.