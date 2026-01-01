Odoo är en omfattande affärshanteringssvit med öppen källkod som används av över 10 miljoner användare i 120 länder. Dess modulära design låter dig börja med de appar du behöver — CRM, bokföring, lagerhantering, e-handel eller projektledning — och expandera i takt med att ditt företag växer, allt från ett enda enhetligt gränssnitt.

Att själv hosta Odoo på din VPS eliminerar prenumerationskostnader per användare, håller all din affärsdata under din kontroll och ger dig friheten att installera anpassade moduler och integrationer utan begränsningar. Denna mall inkluderar PostgreSQL för tillförlitlig datalagring.