Installera Odoo med en klicksinstallation.
Öppen källkod ERP- och CRM-svit som täcker försäljning, redovisning, lagerhantering, e-handel och mycket mer i en integrerad plattform.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Odoo
Odoo är en omfattande affärshanteringssvit med öppen källkod som används av över 10 miljoner användare i 120 länder. Dess modulära design låter dig börja med de appar du behöver — CRM, bokföring, lagerhantering, e-handel eller projektledning — och expandera i takt med att ditt företag växer, allt från ett enda enhetligt gränssnitt.
Att själv hosta Odoo på din VPS eliminerar prenumerationskostnader per användare, håller all din affärsdata under din kontroll och ger dig friheten att installera anpassade moduler och integrationer utan begränsningar. Denna mall inkluderar PostgreSQL för tillförlitlig datalagring.
Viktiga funktioner i Odoo
Integrerad CRM och försäljning
Spåra leads, hantera säljprocesser och automatisera uppföljningar i ett CRM som ansluter direkt till fakturering och lager.
Inbyggd e-handel
Lansera en webbutik med en dra-och-släpp website builder, produktkatalog och betalningsgateway-integrationer.
Bokföring och fakturering
Hantera fakturering i flera valutor, skatteefterlevnad och bankavstämning utan ett separat redovisningsverktyg.
Lager och tillverkning
Hantera lager över flera lager, köra MRP-arbetsflöden och spåra produktion med stöd för streckkodsskanning.
Modulär appbutik
Välj bland över 30 000 tredjepartsmoduler för att utöka Odoo med branschspecifika arbetsflöden och integrationer.
Varför köra Odoo på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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