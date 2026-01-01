Excalidraw är en elegant virtuell whiteboard som förvandlar teknisk diagramritning till en kreativ, handritad upplevelse. Till skillnad från stela, formella diagramverktyg omfamnar Excalidraw den organiska, skissartade estetiken från whiteboard-brainstorming samtidigt som det erbjuder digital bekvämlighet och samarbete i realtid med end-to-end-kryptering för säkra team-sessioner.

Att själva hosta Excalidraw på er egen VPS ger ert team ett privat, alltid tillgängligt whiteboardverktyg där era diagram, arkitekturskisser och brainstormingsessioner helt och hållet stannar inom er infrastruktur – inga dataskyddsproblem, inga prenumerationskostnader och inget beroende av externa tjänster.