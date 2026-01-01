Installera Excalidraw med ettklicksinstallation.
Virtuell whiteboard med öppen källkod för att skapa handritade diagram, wireframes och kollaborativa skisser.
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Vad du kan bygga med Excalidraw
Excalidraw är en elegant virtuell whiteboard som förvandlar teknisk diagramritning till en kreativ, handritad upplevelse. Till skillnad från stela, formella diagramverktyg omfamnar Excalidraw den organiska, skissartade estetiken från whiteboard-brainstorming samtidigt som det erbjuder digital bekvämlighet och samarbete i realtid med end-to-end-kryptering för säkra team-sessioner.
Att själva hosta Excalidraw på er egen VPS ger ert team ett privat, alltid tillgängligt whiteboardverktyg där era diagram, arkitekturskisser och brainstormingsessioner helt och hållet stannar inom er infrastruktur – inga dataskyddsproblem, inga prenumerationskostnader och inget beroende av externa tjänster.
Viktiga funktioner i Excalidraw
Handritad estetik
Återger diagram med en organisk, skissartad stil som gör det enklare att skapa visuella presentationer och gör komplexa idéer mer lättillgängliga.
Samarbete i realtid
Flera användare kan skissa på samma duk samtidigt, med end-to-end-kryptering som håller sessionerna privata och säkra.
Oändlig duk
Obegränsad rityta låter team utöka diagram fritt utan att behöva omstrukturera — perfekt för stora arkitekturdiagram och brainstormingsessioner.
Flexibel export
Exportera diagram som PNG, SVG eller delbara länkar, vilket gör det enkelt att bädda in visuellt material i dokumentation, presentationer och designverktyg.
Offline-redo PWA
Fungerar som en progressiv webbapp med lokal lagring i första hand, så diagrammen förblir tillgängliga även utan en aktiv internetanslutning.
Varför köra Excalidraw på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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