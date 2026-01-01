Installera Chibisafe med en klicksinstallation.
Blixtsnabbt filvalv med öppen källkod för att ladda upp, dela och hantera filer, foton och dokument med delbara länkar.
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Vad du kan bygga med Chibisafe
Chibisafe är ett självhostat filarkiv skrivet i TypeScript som gör fildelning enkel. Ladda upp vad som helst – foton, videor, dokument, kodsnuttar – och få en omedelbar delbar länk. Segmenterade uppladdningar säkerställer att stora filer överförs pålitligt även på långsammare anslutningar, medan ett rent rutnätsgalleri låter dig bläddra bland dina medier visuellt.
Till skillnad från hostade fildelningstjänster ger självhostning av Chibisafe dig full kontroll över lagring, åtkomstpolicyer och användarhantering. Kör det i offentligt läge för öppna uppladdningar, användarkontoläge för registrerade användare, eller inbjudningsläge för privata team – allt konfigurerbart från den inbyggda administratörspanelen utan att röra konfigurationsfiler.
Viktiga funktioner i Chibisafe
Segmenterade filuppladdningar
Delar automatiskt upp stora filer i mindre delar för att säkerställa tillförlitliga överföringar, även vid instabila anslutningar, utan någon praktisk filstorleksgräns.
Album och gallerier
Organisera uppladdningar i album med delbara gallerilänkar för att distribuera fotosamlingar eller dokumentpaket i en enda URL.
Inbyggd URL-förkortare
Korta ner alla externa URL:er tillsammans med filhosting, och konsolidera alla dina delningsbehov till en enda egenvärd tjänst.
ShareX och iOS-stöd
Inbyggd ShareX-konfiguration och en iOS-genväg låter dig ladda upp skärmdumpar och filer från dator eller mobil på några sekunder.
Flexibel åtkomstkontroll
Växla mellan offentligt, användarkonton eller endast inbjudningsläge för att exakt kontrollera vem som kan ladda upp till din instans.
Varför köra Chibisafe på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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