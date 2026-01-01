Chibisafe är ett självhostat filarkiv skrivet i TypeScript som gör fildelning enkel. Ladda upp vad som helst – foton, videor, dokument, kodsnuttar – och få en omedelbar delbar länk. Segmenterade uppladdningar säkerställer att stora filer överförs pålitligt även på långsammare anslutningar, medan ett rent rutnätsgalleri låter dig bläddra bland dina medier visuellt.

Till skillnad från hostade fildelningstjänster ger självhostning av Chibisafe dig full kontroll över lagring, åtkomstpolicyer och användarhantering. Kör det i offentligt läge för öppna uppladdningar, användarkontoläge för registrerade användare, eller inbjudningsläge för privata team – allt konfigurerbart från den inbyggda administratörspanelen utan att röra konfigurationsfiler.