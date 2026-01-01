Installera OneTimeSecret med ettklicksinstallation.
Dela lösenord och känslig data via självförstörande länkar som bara kan ses en gång.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OneTimeSecret
OneTimeSecret låter dig dela känslig information — lösenord, API-nycklar, privata meddelanden — via länkar som självförstörs efter en enda visning. När mottagaren öppnar länken raderas hemligheten permanent från servern och lämnar inga spår efter sig.
Att själv hosta OneTimeSecret på din egen VPS innebär att delade hemligheter aldrig kommer i kontakt med tredjepartsinfrastruktur. Du kontrollerar krypteringen, lagringspolicyerna och åtkomstloggarna, vilket gör det idealiskt för team som hanterar inloggningsuppgifter, kunddata eller annan information som är för känslig för e-post eller chatt.
Viktiga funktioner i OneTimeSecret
Självförstörande länkar
Vi raderar varje hemlighet omedelbart efter den första visningen, vilket säkerställer att ingen kan komma åt känslig data igen.
Lösenfrasskydd
Lägg till en valfri lösenfras så att endast den avsedda mottagaren kan dekryptera och läsa hemligheten.
Konfigurerbar giltighetstid
Ställ in att hemligheter automatiskt förfaller efter minuter, timmar eller dagar, även om de aldrig öppnas.
Ingen registrering krävs
Man kan skapa och ta emot hemligheter utan att skapa ett konto, vilket minskar friktionen för snabb delning.
Admin-kontosupport
Registrera ett administratörskonto vid första besöket för att övervaka användning och hantera instansen från webbgränssnittet.
Varför köra OneTimeSecret på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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