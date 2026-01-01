OneTimeSecret låter dig dela känslig information — lösenord, API-nycklar, privata meddelanden — via länkar som självförstörs efter en enda visning. När mottagaren öppnar länken raderas hemligheten permanent från servern och lämnar inga spår efter sig.

Att själv hosta OneTimeSecret på din egen VPS innebär att delade hemligheter aldrig kommer i kontakt med tredjepartsinfrastruktur. Du kontrollerar krypteringen, lagringspolicyerna och åtkomstloggarna, vilket gör det idealiskt för team som hanterar inloggningsuppgifter, kunddata eller annan information som är för känslig för e-post eller chatt.