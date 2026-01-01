Installera Chatpad AI med ett klick.
Integritetsfokuserat ChatGPT-gränssnitt som lagrar alla konversationer lokalt utan spårning eller datainsamling.
Välj en VPS-prenumeration för Chatpad AI
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Chatpad AI
Chatpad AI är ett rent, öppen källkod-webbgränssnitt för OpenAI:s GPT-modeller som lagrar varje konversation och API-nyckel i webbläsarens lokala lagring istället för på externa servrar. Det finns ingen spårning, inga cookies och ingen loggning på serversidan – dina prompter och svar går direkt från din webbläsare till OpenAI API och ingen annanstans.
Att själva hosta Chatpad AI ger team ett delat, alltid tillgängligt ChatGPT-gränssnitt på företagets infrastruktur, centraliserar fakturering för API-användning och ger tillförlitlig åtkomst oberoende av OpenAI:s konsumenttjänsts tillgänglighet eller policyändringar.
Viktiga funktioner i Chatpad AI
Lokal datalagring
Alla konversationer och API-nycklar finns i din webbläsares lokala lagring, så att ingen tredjepartstjänst någonsin ser dina prompter eller svar.
Inget konto krävs
Lägg till din OpenAI API-nyckel i inställningarna och börja chatta omedelbart – ingen registrering, inga prenumerationer, inga användningsvarningar som avbryter ditt arbetsflöde.
Konversationsexport
Exportera och importera konversationer som filer så att du kan säkerhetskopiera viktiga chattar eller fortsätta dem efter att ha bytt enhet.
Rent och fokuserat gränssnitt
En distraktionsfri design tar bort premium-merförsäljning och funktionslås, och håller fokus helt på konversationen.
Multimodellstöd
Växla mellan GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo och andra OpenAI-modeller från samma gränssnitt utan att byta verktyg.
Varför köra Chatpad AI på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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