Chatpad AI är ett rent, öppen källkod-webbgränssnitt för OpenAI:s GPT-modeller som lagrar varje konversation och API-nyckel i webbläsarens lokala lagring istället för på externa servrar. Det finns ingen spårning, inga cookies och ingen loggning på serversidan – dina prompter och svar går direkt från din webbläsare till OpenAI API och ingen annanstans.

Att själva hosta Chatpad AI ger team ett delat, alltid tillgängligt ChatGPT-gränssnitt på företagets infrastruktur, centraliserar fakturering för API-användning och ger tillförlitlig åtkomst oberoende av OpenAI:s konsumenttjänsts tillgänglighet eller policyändringar.