Easy!Appointments är en omfattande bokningsplattform med öppen källkod som låter tjänstebaserade företag erbjuda tidsbokning online utan att betala avgifter per bokning eller acceptera plattformslåsning. Kunder ser tillgänglighet i realtid och bokar tider själva, vilket minskar telefonstörningar och manuell kalenderhantering för personalen.

Systemet stöder flera tjänsteleverantörer med oberoende kalendrar, anpassningsbara bokningsformulär och automatiska e-postpåminnelser som minskar antalet uteblivna besök. Google Kalender-synkronisering håller scheman synkroniserade med verktyg som personalen redan använder. Branscher från hälsovård och skönhet till konsulttjänster och utbildning förlitar sig på Easy!Appointments för dess rena gränssnitt och flexibla konfiguration. Denna implementering kopplar applikationen till en MySQL-databas för tillförlitlig datalagring av schemaläggning.