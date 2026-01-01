Upp till 69 % rabatt på Easy!Appointments

Installera Easy!Appointments med en klicksinstallation.

Gratis tidsbokningssystem med öppen källkod, med kundens självbokning, kalendrar för flera tjänsteleverantörer och automatiserade e-postmeddelanden.

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AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
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64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Easy!Appointments

Easy!Appointments är en omfattande bokningsplattform med öppen källkod som låter tjänstebaserade företag erbjuda tidsbokning online utan att betala avgifter per bokning eller acceptera plattformslåsning. Kunder ser tillgänglighet i realtid och bokar tider själva, vilket minskar telefonstörningar och manuell kalenderhantering för personalen.

Systemet stöder flera tjänsteleverantörer med oberoende kalendrar, anpassningsbara bokningsformulär och automatiska e-postpåminnelser som minskar antalet uteblivna besök. Google Kalender-synkronisering håller scheman synkroniserade med verktyg som personalen redan använder. Branscher från hälsovård och skönhet till konsulttjänster och utbildning förlitar sig på Easy!Appointments för dess rena gränssnitt och flexibla konfiguration. Denna implementering kopplar applikationen till en MySQL-databas för tillförlitlig datalagring av schemaläggning.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Easy!Appointments

Kund självbokning

Kunder kan se tillgänglighet i realtid och boka tider online utan att behöva kommunicera med personalen.

Kalendrar för flera leverantörer

Hanterar individuella kalendrar och tillgänglighetsfönster för varje tjänsteleverantör, vilket förhindrar dubbelbokningar mellan team.

Automatiserade aviseringar

Skickar bekräftelse- och påminnelsemejl automatiskt, vilket minskar antalet uteblivna besök utan manuell uppföljning.

Google Kalendersynkronisering

Synkroniserar bokningar med Google Kalender så att leverantörer ser bokningar vid sidan av resten av deras schema.

Anpassningsbara bokningsformulär

Anpassa fälten som kunderna fyller i vid bokning för att samla in den information som varje tjänstetyp kräver.

Varför köra Easy!Appointments på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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