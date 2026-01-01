Installera Easy!Appointments med en klicksinstallation.
Gratis tidsbokningssystem med öppen källkod, med kundens självbokning, kalendrar för flera tjänsteleverantörer och automatiserade e-postmeddelanden.
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Vad du kan bygga med Easy!Appointments
Easy!Appointments är en omfattande bokningsplattform med öppen källkod som låter tjänstebaserade företag erbjuda tidsbokning online utan att betala avgifter per bokning eller acceptera plattformslåsning. Kunder ser tillgänglighet i realtid och bokar tider själva, vilket minskar telefonstörningar och manuell kalenderhantering för personalen.
Systemet stöder flera tjänsteleverantörer med oberoende kalendrar, anpassningsbara bokningsformulär och automatiska e-postpåminnelser som minskar antalet uteblivna besök. Google Kalender-synkronisering håller scheman synkroniserade med verktyg som personalen redan använder. Branscher från hälsovård och skönhet till konsulttjänster och utbildning förlitar sig på Easy!Appointments för dess rena gränssnitt och flexibla konfiguration. Denna implementering kopplar applikationen till en MySQL-databas för tillförlitlig datalagring av schemaläggning.
Viktiga funktioner i Easy!Appointments
Kund självbokning
Kunder kan se tillgänglighet i realtid och boka tider online utan att behöva kommunicera med personalen.
Kalendrar för flera leverantörer
Hanterar individuella kalendrar och tillgänglighetsfönster för varje tjänsteleverantör, vilket förhindrar dubbelbokningar mellan team.
Automatiserade aviseringar
Skickar bekräftelse- och påminnelsemejl automatiskt, vilket minskar antalet uteblivna besök utan manuell uppföljning.
Google Kalendersynkronisering
Synkroniserar bokningar med Google Kalender så att leverantörer ser bokningar vid sidan av resten av deras schema.
Anpassningsbara bokningsformulär
Anpassa fälten som kunderna fyller i vid bokning för att samla in den information som varje tjänstetyp kräver.
Varför köra Easy!Appointments på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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