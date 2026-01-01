Installera Seafile med en klicksinstallation.
Självhostad plattform för filsynkronisering och delning som ett alternativ till Dropbox.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Seafile
Seafile är en högpresterande plattform för filsynkronisering och delning med öppen källkod som används av miljontals människor världen över. Dess unika blocknivåsynkroniseringsteknik möjliggör snabba, bandbreddseffektiva filöverföringar mellan enheter, vilket gör den idealisk för team som hanterar stora filbibliotek. Till skillnad från generisk molnlagring utvecklades Seafile från grunden för tillförlitlig synkronisering av massiva filsammansättningar.
Med klientkryptering, filversionshantering, detaljerade mappbehörigheter och inbyggda synkroniseringsklienter för varje plattform levererar Seafile filhantering i företagsklass utan prenumerationsavgifter eller prissättning per användare. Självhostning håller all din data på din egen server. Denna mall inkluderar MariaDB för metadata-lagring, Memcached för prestandacaching och Traefik HTTPS-routning för säker åtkomst.
Viktiga funktioner i Seafile
Blocknivåsynkronisering
Deltasynkronisering överför endast ändrade filblock, vilket ger snabb och bandbreddseffektiv synkronisering över alla anslutna enheter.
End-to-end-kryptering
Klientkrypterade bibliotek krypterar filer innan de lämnar din enhet och skyddar känslig data i vila och under överföring.
Filversionering
Automatisk versionshistorik med konfigurerbar lagringstid låter dig återställa tidigare filversioner och spåra ändringar över tid.
Trygga delningslänkar
Dela filer och mappar via länkar med lösenord, utgångsdatum och nedladdningsbegränsningar för kontrollerat externt samarbete.
Plattformsoberoende klienter
Inbyggda synkroniseringsklienter för Windows, macOS, Linux, iOS och Android håller dina filer tillgängliga på varje enhet.
Varför köra Seafile på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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