Seafile är en högpresterande plattform för filsynkronisering och delning med öppen källkod som används av miljontals människor världen över. Dess unika blocknivåsynkroniseringsteknik möjliggör snabba, bandbreddseffektiva filöverföringar mellan enheter, vilket gör den idealisk för team som hanterar stora filbibliotek. Till skillnad från generisk molnlagring utvecklades Seafile från grunden för tillförlitlig synkronisering av massiva filsammansättningar.

Med klientkryptering, filversionshantering, detaljerade mappbehörigheter och inbyggda synkroniseringsklienter för varje plattform levererar Seafile filhantering i företagsklass utan prenumerationsavgifter eller prissättning per användare. Självhostning håller all din data på din egen server. Denna mall inkluderar MariaDB för metadata-lagring, Memcached för prestandacaching och Traefik HTTPS-routning för säker åtkomst.