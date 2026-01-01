Twenty är ett nästa generations CRM med öppen källkod som ger utvecklingsteam full kontroll över sina arbetsflöden för kundrelationer. Till skillnad från stela SaaS-CRM-system låter Twenty dig anpassa varje fält, objekt och relation för att matcha era exakta affärsprocesser genom en flexibel datamodell.

Att själva hosta Twenty på en VPS håller all kunddata privat och eliminerar licensavgifter per användare. Dess API-första arkitektur betyder att all anpassad integration eller automatisering är möjlig, och det moderna gränssnittet konkurrerar med kommersiella alternativ samtidigt som det ger dig fullständigt ägandeskap över din CRM-infrastruktur.