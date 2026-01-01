Installera Twenty med en klicksinstallation.
Modernt CRM med öppen källkod, anpassningsbar datamodell, API-först-design och flexibel arbetsflödesautomatisering.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Twenty
Twenty är ett nästa generations CRM med öppen källkod som ger utvecklingsteam full kontroll över sina arbetsflöden för kundrelationer. Till skillnad från stela SaaS-CRM-system låter Twenty dig anpassa varje fält, objekt och relation för att matcha era exakta affärsprocesser genom en flexibel datamodell.
Att själva hosta Twenty på en VPS håller all kunddata privat och eliminerar licensavgifter per användare. Dess API-första arkitektur betyder att all anpassad integration eller automatisering är möjlig, och det moderna gränssnittet konkurrerar med kommersiella alternativ samtidigt som det ger dig fullständigt ägandeskap över din CRM-infrastruktur.
Viktiga funktioner i Twenty
Anpassningsbar datamodell
Lägg till anpassade objekt, fält och relationer för att matcha er exakta affärsstruktur utan att skriva backend-kod.
Design med API-fokus
Ett komplett GraphQL- och REST-API gör det möjligt att integrera Twenty med alla externa verktyg, automationsplattformar eller anpassade applikationer.
Kanban och listvyer
Växla mellan Kanban-pipelinevyer och tabellistor för att hantera affärer och kontakter i det format som passar ditt arbetsflöde.
E-postintegration
Anslut Gmail eller andra e-postleverantörer för att automatiskt logga kommunikation direkt mot kontakter och affärer.
Inga avgifter per plats
Självhostning eliminerar återkommande CRM-licenskostnader, vilket gör Twenty kostnadseffektivt för växande säljteam.
Varför köra Twenty på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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