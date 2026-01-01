WAHA (WhatsApp HTTP API) är en REST API-server med öppen källkod som omsluter WhatsApp Web i ett rent HTTP-gränssnitt, så att alla applikationer eller tjänster kan skicka meddelanden, ta emot händelser och hantera sessioner utan webbläsarberoenden eller tredjeparts molnkostnader. Den stöder flera motor-backends — denna mall använder NOWEB-motorn, som kommunicerar direkt via WebSocket utan att starta en webbläsare, vilket gör den lättviktig och effektiv med VPS-resurser.

Att själva hosta WAHA håller din WhatsApp-sessionsdata, meddelandeinnehåll och webhook-integrationer under din fulla kontroll. Anslut ditt CRM, din chatbot, helpdesk eller ditt interna verktyg till WhatsApp på några minuter med standard HTTP-anrop, med en inbyggd webb-dashboard och interaktivt Swagger UI som ingår direkt.