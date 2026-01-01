Installera WAHA med enklicksinstallation.
Självhostad WhatsApp HTTP API som låter dig skicka och ta emot meddelanden via ett enkelt REST-gränssnitt.
Välj en VPS-prenumeration för WAHA
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med WAHA
WAHA (WhatsApp HTTP API) är en REST API-server med öppen källkod som omsluter WhatsApp Web i ett rent HTTP-gränssnitt, så att alla applikationer eller tjänster kan skicka meddelanden, ta emot händelser och hantera sessioner utan webbläsarberoenden eller tredjeparts molnkostnader. Den stöder flera motor-backends — denna mall använder NOWEB-motorn, som kommunicerar direkt via WebSocket utan att starta en webbläsare, vilket gör den lättviktig och effektiv med VPS-resurser.
Att själva hosta WAHA håller din WhatsApp-sessionsdata, meddelandeinnehåll och webhook-integrationer under din fulla kontroll. Anslut ditt CRM, din chatbot, helpdesk eller ditt interna verktyg till WhatsApp på några minuter med standard HTTP-anrop, med en inbyggd webb-dashboard och interaktivt Swagger UI som ingår direkt.
Viktiga funktioner i WAHA
REST API för WhatsApp
Skicka och ta emot WhatsApp-meddelanden, media och händelser via ett dokumenterat REST API som är tillgängligt från vilket språk eller ramverk som helst.
Inbyggd webböversikt
Hantera sessioner, skanna QR-koder och övervaka aktivitet via ett webbgränssnitt utan att skriva någon kod.
Webhook händelseströmning
Skicka inkommande meddelanden och statusuppdateringar till dina egna slutpunkter med konfigurerbara händelsefilter och anpassade rubriker.
Sessionsbeständighet
Sessioner överlever containeromstarter automatiskt – du behöver inte skanna QR-koden igen efter en omstart eller uppdatering.
Mediehantering
Skicka och ta emot bilder, dokument, röstmeddelanden och videofiler med inbyggd lokal lagring för mottagen media.
Varför köra WAHA på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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