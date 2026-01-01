Black Candy är en självhostad musikstreamingserver med öppen källkod som förvandlar din personliga ljudsamling till en privat streamingtjänst som du kan nå från vilken webbläsare som helst eller dess officiella mobilappar. Den skannar ditt bibliotek, läser metadata och skivomslag, och presenterar allt via en ren, responsiv webbspelare med spellistor, sökfunktion och konton för flera användare.

Till skillnad från kommersiella streamingplattformar behåller Black Candy varje låt, spellista och lyssningsvana på infrastruktur som du äger. Det finns inga prenumerationsavgifter, ingen katalog som ändras utan förvarning, och ingen komprimering av dina högkvalitativa filer — bara din egen musik, streamad med full ljudkvalitet från din VPS till varje enhet du använder.