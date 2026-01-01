Installera Black Candy med ettklicksinstallation.
Självhostad musikstreamingserver med en stilren webbspelare och officiella mobilappar för din personliga musiksamling.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Black Candy
Black Candy är en självhostad musikstreamingserver med öppen källkod som förvandlar din personliga ljudsamling till en privat streamingtjänst som du kan nå från vilken webbläsare som helst eller dess officiella mobilappar. Den skannar ditt bibliotek, läser metadata och skivomslag, och presenterar allt via en ren, responsiv webbspelare med spellistor, sökfunktion och konton för flera användare.
Till skillnad från kommersiella streamingplattformar behåller Black Candy varje låt, spellista och lyssningsvana på infrastruktur som du äger. Det finns inga prenumerationsavgifter, ingen katalog som ändras utan förvarning, och ingen komprimering av dina högkvalitativa filer — bara din egen musik, streamad med full ljudkvalitet från din VPS till varje enhet du använder.
Viktiga funktioner i Black Candy
Personlig musikströmning
Streama din egen samling från vilken webbläsare som helst eller de officiella mobilapparna, med komplett albumkonst, metadata och sökfunktion.
Fleranvändarkonton
Ge varje lyssnare en egen inloggning, spellistor och lyssningshistorik, samtidigt som de delar ett enda bibliotek på en server.
Transkodning i farten
Konverterar automatiskt ljud till en strömmingsbar bithastighet så att uppspelningen förblir smidig på långsamma eller mobila anslutningar utan att ändra originalen.
Spellistor och sökning
Bygg manuella eller smarta spellistor och hitta vilken artist, vilket album eller vilken låt som helst direkt med snabb fulltextsökning.
Fullständigt dataägarskap
Din musik, dina spellistor och din lyssningsdata stannar på din VPS — inga prenumerationer, ingen spårning och ingen katalog som försvinner.
Varför köra Black Candy på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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