Evolution API är en plattform med öppen källkod som tillhandahåller ett omfattande REST API för automatisering av WhatsApp-meddelanden. Byggt på Baileys-biblioteket, låter det utvecklare ansluta WhatsApp-konton, skicka och ta emot meddelanden, hantera kontakter och trigga webhooks för händelsehantering i realtid — allt utan dyra officiella API-avgifter för anslutningar som inte är Cloud API.

Att själv hosta Evolution API på din VPS behåller all kundkonversationsdata på din egen infrastruktur, vilket säkerställer efterlevnad av dataskyddsförordningar och eliminerar kostnader per meddelande som gör kommersiella leverantörer dyra i stor skala. Den inkluderade PostgreSQL-databasen och Redis-cachen tillhandahåller tillförlitlig persistens och meddelandehantering med hög genomströmning för produktionsarbetsbelastningar.