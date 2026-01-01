Installera Evolution API med en klicksinstallation.
Öppen källkod WhatsApp Business API-gateway för att bygga chattbotar, automatiseringar och integrationer för kundmeddelanden.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Evolution API
Evolution API är en plattform med öppen källkod som tillhandahåller ett omfattande REST API för automatisering av WhatsApp-meddelanden. Byggt på Baileys-biblioteket, låter det utvecklare ansluta WhatsApp-konton, skicka och ta emot meddelanden, hantera kontakter och trigga webhooks för händelsehantering i realtid — allt utan dyra officiella API-avgifter för anslutningar som inte är Cloud API.
Att själv hosta Evolution API på din VPS behåller all kundkonversationsdata på din egen infrastruktur, vilket säkerställer efterlevnad av dataskyddsförordningar och eliminerar kostnader per meddelande som gör kommersiella leverantörer dyra i stor skala. Den inkluderade PostgreSQL-databasen och Redis-cachen tillhandahåller tillförlitlig persistens och meddelandehantering med hög genomströmning för produktionsarbetsbelastningar.
Viktiga funktioner i Evolution API
Multi-instanshantering
Anslut och hantera flera WhatsApp-nummer från en enda distribution, där varje instans är isolerad och kan kontrolleras oberoende via API:et.
Chattbotintegrationer
Inbyggda kopplingar för Typebot, Chatwoot och OpenAI möjliggör kodfri chattbotbyggnation och AI-drivna automatiserade konversationer på WhatsApp.
Webhook händelsesystem
Webhooks i realtid levererar händelser för meddelanden, anslutningar och grupper till din applikation så fort de inträffar, vilket möjliggör omedelbara automatiserade svar.
Arbetsflödesautomatisering
Kompatibel med n8n och andra automationsplattformar, vilket gör det möjligt att bygga komplexa meddelandeflöden i flera steg utan anpassad kod.
RESTful API
Rent HTTP/JSON API med QR-kodautentisering gör det enkelt att integrera WhatsApp-meddelanden i vilken applikation eller tjänst som helst.
Varför köra Evolution API på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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