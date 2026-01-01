FitTrackee är en självhostad aktivitetsspårare för utomhusbruk, byggd för löpare, cyklister, vandrare och alla som registrerar GPX-spår på en sportklocka, telefon eller GPS-enhet. Ladda upp aktivitetsfiler, visualisera rutter på interaktiva kartor och granska statistik för distans, höjd, hastighet och varaktighet — allt på infrastruktur du äger, utan att någon tredjeparts fitnessplattform samlar in dina rörelsedata.

Att köra FitTrackee på en VPS håller din träningshistorik, platspår och personliga rekord privata och portabla. Stöd för flera användare, ett dokumenterat REST API, valfri väderdata per träningspass och ActivityPub-baserad federation gör det till ett praktiskt alternativ till Strava eller Garmin Connect för individer, små klubbar och integritetsmedvetna idrottare.