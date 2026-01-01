Installera FitTrackee med ett klick.
Självhostad aktivitetsspårare för utomhusaktiviteter med stöd för GPX-uppladdningar, ruttkartor och träningsstatistik för löpning, cykling och vandring.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med FitTrackee
FitTrackee är en självhostad aktivitetsspårare för utomhusbruk, byggd för löpare, cyklister, vandrare och alla som registrerar GPX-spår på en sportklocka, telefon eller GPS-enhet. Ladda upp aktivitetsfiler, visualisera rutter på interaktiva kartor och granska statistik för distans, höjd, hastighet och varaktighet — allt på infrastruktur du äger, utan att någon tredjeparts fitnessplattform samlar in dina rörelsedata.
Att köra FitTrackee på en VPS håller din träningshistorik, platspår och personliga rekord privata och portabla. Stöd för flera användare, ett dokumenterat REST API, valfri väderdata per träningspass och ActivityPub-baserad federation gör det till ett praktiskt alternativ till Strava eller Garmin Connect för individer, små klubbar och integritetsmedvetna idrottare.
Viktiga funktioner i FitTrackee
GPX-filuppladdningar
Importera GPX-spår från sportklockor, telefoner och GPS-enheter för att bygga ett privat arkiv över alla utomhusaktiviteter.
Interaktiva ruttkartor
Visualisera varje träningspass på OpenStreetMap-baserade kartor med fullständig spåruppspelning, zoom och detaljvyer per segment.
Aktivitetsstatistik
Spåra distans, varaktighet, höjdökning, medelhastighet och tempo över alla registrerade träningspass och tidsperioder.
Multisportstöd
Logga löpning, cykling, vandring, skidåkning och andra utomhussporter i en enda tidslinje med sammanfattningar per sport.
REST API och federation
Ett dokumenterat REST API och valfri ActivityPub-federation låter dig skripta integrationer och dela aktiviteter över fediversum.
Integritetsinställningar för flera användare
Hantera konton för familj, vänner eller klubbmedlemmar med aktivitetsspecifika synlighetsinställningar och administratörshanterad registrering.
Varför köra FitTrackee på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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