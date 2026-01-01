Novu är en plattform för meddelandeinfrastruktur med öppen källkod som ger produkt- och ingenjörsteam ett enda API för att skicka meddelanden via alla kanaler – e-post, SMS, push, i appen och chatt. Istället för att integrera separata leverantörer för varje kanal, dirigerar Novu alla meddelanden genom ett system med en visuell arbetsflödesbyggare, kanalinställningar per användare och en leveranslogg för felsökning av misslyckade utskick.

Genom att själv hosta Novu behåller ni meddelandeinnehåll, prenumerantdata och leverantörsuppgifter helt på er egen infrastruktur. Det finns inga avgifter per meddelande, ingen data som lämnar era servrar, och full kontroll över hastighetsbegränsningar och återförsökspolicyer – vilket gör det till det rätta valet för integritetskänsliga applikationer och team som behöver förutsägbara meddelandekostnader i stor skala.