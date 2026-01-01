Installera Novu med en klicksinstallation.
Meddelandeinfrastruktur med öppen källkod för att skicka e-post, SMS, push- och in-app-meddelanden via ett enda enhetligt API.
Välj en VPS-prenumeration för Novu
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Novu
Novu är en plattform för meddelandeinfrastruktur med öppen källkod som ger produkt- och ingenjörsteam ett enda API för att skicka meddelanden via alla kanaler – e-post, SMS, push, i appen och chatt. Istället för att integrera separata leverantörer för varje kanal, dirigerar Novu alla meddelanden genom ett system med en visuell arbetsflödesbyggare, kanalinställningar per användare och en leveranslogg för felsökning av misslyckade utskick.
Genom att själv hosta Novu behåller ni meddelandeinnehåll, prenumerantdata och leverantörsuppgifter helt på er egen infrastruktur. Det finns inga avgifter per meddelande, ingen data som lämnar era servrar, och full kontroll över hastighetsbegränsningar och återförsökspolicyer – vilket gör det till det rätta valet för integritetskänsliga applikationer och team som behöver förutsägbara meddelandekostnader i stor skala.
Viktiga funktioner i Novu
Flerkanalsleverans
Skicka notiser via e-post, SMS, push, i appen och chatt genom ett enda API utan att integrera varje leverantör separat.
Visuell arbetsflödesbyggare
Skapa flerstegsmeddelandesekvenser med förgreningslogik och fördröjningar med en dra-och-släpp-redigerare — ingen kod krävs.
50+ Leverantörsintegrationer
Anslut till SendGrid, Twilio, FCM, Slack och över 50 andra leverantörer med förbyggda integrationer som hanteras helt från kontrollpanelens gränssnitt.
Prenumerationsinställningar
Låt användare kontrollera vilka meddelandekanaler de tar emot per ämne, vilket minskar avregistreringar och förbättrar långsiktigt engagemang.
Leveransobserverbarhet
Inspektera statusen för varje avisering i en leveranslogg i realtid, med antal återförsök, leverantörssvar och feldetaljer.
Varför köra Novu på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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