pycsw är en OGC Catalogue Service for the Web (CSW)-server med öppen källkod, skriven i Python och används av nationella infrastrukturer för rumslig data, forskningsinstitutioner och geoportaler för att publicera geospatiell metadata. Den är en OGC-referensimplementering, helt kompatibel med CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH och SRU, vilket gör att andra kataloger och klienter kan samverka utan anpassade adaptrar.

Att själv hosta pycsw på din VPS ger dig fullt ägandeskap över metadataindexet som ligger till grund för din portal för rumslig data, utan att vara beroende av en tredjepartskatalogtjänst. Mallen levereras förkonfigurerad med ett SQLite-arkiv för snabbstart och kan omkonfigureras för PostgreSQL- eller PostGIS-baserade distributioner i stor skala.