Driftsätt pycsw med en klicksinstallation.
OGC-certifierad katalogserver som publicerar och upptäcker geospatial metadata genom öppna standarder.
Välj en VPS-prenumeration för pycsw
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med pycsw
pycsw är en OGC Catalogue Service for the Web (CSW)-server med öppen källkod, skriven i Python och används av nationella infrastrukturer för rumslig data, forskningsinstitutioner och geoportaler för att publicera geospatiell metadata. Den är en OGC-referensimplementering, helt kompatibel med CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH och SRU, vilket gör att andra kataloger och klienter kan samverka utan anpassade adaptrar.
Att själv hosta pycsw på din VPS ger dig fullt ägandeskap över metadataindexet som ligger till grund för din portal för rumslig data, utan att vara beroende av en tredjepartskatalogtjänst. Mallen levereras förkonfigurerad med ett SQLite-arkiv för snabbstart och kan omkonfigureras för PostgreSQL- eller PostGIS-baserade distributioner i stor skala.
Viktiga funktioner i pycsw
OGC-certifierad server
Kör en OGC referensimplementering som överensstämmer med CSW 2.0.2, CSW 3.0 och OGC API - Records direkt ur lådan.
Flera katalog-API:er
Exponera samma metadataarkiv via CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH och SRU för bred klientkompatibilitet.
INSPIRE och ISO stöd
Publicera ISO 19115 / 19139-poster och aktivera INSPIRE-profilen för att uppfylla kraven i det europeiska direktivet om rumsliga data.
Federerad sökning
Konfigurera distribuerad sökning över fjärranslutna CSW-kataloger så att en enda fråga når dina poster och federerade kollegor samtidigt.
Flexibla repositorier
Starta med den medföljande SQLite-databasen och byt till PostgreSQL, PostGIS eller andra stödda backend-system när din datamängd växer.
Pythons ekosystem
Utöka funktionaliteten genom pycsw-insticksmoduler och integrera med den bredare geopython-stacken inklusive pygeoapi, OWSLib och GeoNode.
Varför köra pycsw på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.