Installera Indico med ettklicksinstallation.
Ett system för konferens- och evenemangshantering med öppen källkod, utvecklat på CERN för akademiska och vetenskapliga samfund.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Indico
Indico är en funktionsrik plattform för evenemangshantering skapad på CERN – webbens födelseplats – för att koordinera allt från små seminarier till globala vetenskapliga konferenser med tusentals deltagare. Den hanterar inlämning av sammanfattningar och kollegial granskning, flerspårsagendor, konferenshandlingar, rumsbokningar, registrering, betalning och utskrift av namnskyltar i ett enda integrerat system.
Att själv hosta Indico på er VPS behåller känslig deltagardata, sammanfattningar och akademiska bidrag på infrastruktur ni kontrollerar, undviker SaaS-avgifter per evenemang för stora konferenser och låter er anpassa teman, tillägg och autentisering för att matcha institutionella krav.
Viktiga funktioner i Indico
Konferenshantering
Planera flerdagars, flerspåriga konferenser med strukturerade tidsscheman, sessionsordföranden och talarehantering, utformad för akademiska evenemang.
Sammanfattningar och kollegial granskning
Samla in sammanfattningar, tilldela granskare, hantera blinda eller dubbelblinda granskningsflöden och publicera konferensrapporter utan tredjepartsverktyg.
Rumsbokning
Hantera delade mötesrum i en organisation med kalendervyer, återkommande bokningar och godkännandeflöden.
Registrering och betalning
Skapa anpassade registreringsformulär med rabattkoder, kapacitetsgränser och betalningsintegrationer för biljettförsäljning och boende.
Plugins och SSO
Utöka Indico med insticksmoduler för Zoom, OAuth, SAML, LDAP och Shibboleth för att integrera med befintliga institutionella identitetsleverantörer.
CERN-klassad skala
Byggd för att driva hela CERN:s evenemangskalender, skalar Indico från ett enskilt seminarium till konferenser med tusentals deltagare.
Varför köra Indico på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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