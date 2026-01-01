Indico är en funktionsrik plattform för evenemangshantering skapad på CERN – webbens födelseplats – för att koordinera allt från små seminarier till globala vetenskapliga konferenser med tusentals deltagare. Den hanterar inlämning av sammanfattningar och kollegial granskning, flerspårsagendor, konferenshandlingar, rumsbokningar, registrering, betalning och utskrift av namnskyltar i ett enda integrerat system.

Att själv hosta Indico på er VPS behåller känslig deltagardata, sammanfattningar och akademiska bidrag på infrastruktur ni kontrollerar, undviker SaaS-avgifter per evenemang för stora konferenser och låter er anpassa teman, tillägg och autentisering för att matcha institutionella krav.