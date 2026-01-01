Kroki är ett enhetligt HTTP API för att generera diagram från textuella beskrivningar. Istället för att installera och underhålla separata verktyg för varje diagramformat, samlar Kroki över 30 diagrambibliotek – inklusive PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr och Excalidraw – bakom en enda slutpunkt som returnerar SVG-, PNG- eller PDF-utdata.

Att själv hosta Kroki på din VPS tar bort beroendet av offentliga renderingstjänster, håller känsliga arkitekturdiagram inom ditt nätverk och låter dig integrera diagramgenerering i dokumentationspipelines, wikis och CI/CD-arbetsflöden utan hastighetsbegränsningar eller att data lämnar din infrastruktur.