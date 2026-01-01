Installera Kroki med en klickinstallation.
Enhetligt diagram-as-code API som omvandlar textbeskrivningar till diagram med 30+ stödda bibliotek.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Kroki
Kroki är ett enhetligt HTTP API för att generera diagram från textuella beskrivningar. Istället för att installera och underhålla separata verktyg för varje diagramformat, samlar Kroki över 30 diagrambibliotek – inklusive PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr och Excalidraw – bakom en enda slutpunkt som returnerar SVG-, PNG- eller PDF-utdata.
Att själv hosta Kroki på din VPS tar bort beroendet av offentliga renderingstjänster, håller känsliga arkitekturdiagram inom ditt nätverk och låter dig integrera diagramgenerering i dokumentationspipelines, wikis och CI/CD-arbetsflöden utan hastighetsbegränsningar eller att data lämnar din infrastruktur.
Viktiga funktioner i Kroki
30+ diagrambibliotek
Rendera PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN och många fler från en API-slutpunkt.
Flera utdataformat
Hämta diagram som SVG, PNG, PDF eller Base64 — välj det format som passar dina dokumentationsverktyg.
Pipelineintegration
Drop-in-kompatibel med Asciidoctor, Confluence, GitLab och alla verktyg som stöder Kroki-diagramblocksyntax.
Inga externa anrop
All rendering sker lokalt på din VPS – arkitektur- och systemdiagram lämnar aldrig din infrastruktur.
Enkel HTTP API
Skicka en POST-förfrågan med diagramkälla eller bädda in en GET-URL — du behöver inget SDK eller klientbibliotek.
Varför köra Kroki på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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