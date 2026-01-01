Lemmy är en gratis, öppen källkodsbaserad federerad länksammanställare och diskussionsplattform. Tänk dig Reddit, men varje server drivs oberoende av sin community. Alla servrar kopplas samman via ActivityPub-protokollet, så att användare kan prenumerera på communities över hela Fediverse. Lemmy är byggd i Rust för låg resursanvändning och hög samtidighet. Den levererar trådade kommentarer, röstbaserad rankning, anpassad community-moderering, flera sorteringsalgoritmer och ett polerat webbgränssnitt.

Genom att själv hosta Lemmy på din VPS kan community-organisatörer, hobbygrupper och nischintressen driva sitt eget forum. De slipper då annonsbaserade intäktsmodeller, algoritmisk flödesmanipulation eller datainsamling från en central plattform. Den medföljande PostgreSQL och pict-rs bildhosting håller allt inom din infrastruktur.