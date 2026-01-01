Distribuera Lemmy med en klicksinstallation.
Federerad länkaggregator och diskussionsplattform som låter gemenskaper driva oberoende forum sammanlänkade via ActivityPub Fediverse.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Lemmy
Lemmy är en gratis, öppen källkodsbaserad federerad länksammanställare och diskussionsplattform. Tänk dig Reddit, men varje server drivs oberoende av sin community. Alla servrar kopplas samman via ActivityPub-protokollet, så att användare kan prenumerera på communities över hela Fediverse. Lemmy är byggd i Rust för låg resursanvändning och hög samtidighet. Den levererar trådade kommentarer, röstbaserad rankning, anpassad community-moderering, flera sorteringsalgoritmer och ett polerat webbgränssnitt.
Genom att själv hosta Lemmy på din VPS kan community-organisatörer, hobbygrupper och nischintressen driva sitt eget forum. De slipper då annonsbaserade intäktsmodeller, algoritmisk flödesmanipulation eller datainsamling från en central plattform. Den medföljande PostgreSQL och pict-rs bildhosting håller allt inom din infrastruktur.
Viktiga funktioner i Lemmy
Federerade gemenskaper
Användare på vilken Lemmy-instans som helst kan prenumerera på gemenskaper på din server, och dina användare kan prenumerera på gemenskaper var som helst i Fediverse.
Trådade kommentarer och röstning
Välbekant Reddit-liknande trådad diskussion med upp- och nedröstning, flera sorteringsalgoritmer (heta, topp, nya, kontroversiella) och oändligt tråddjup.
Gemenskapsspecifik moderering
Varje community har sina egna moderatorer med detaljerade behörigheter, anpassade regler och en dedikerad moderatorlogg för transparens.
Inbyggt bildhotell
Medföljande pict-rs-server låter användare ladda upp bilder och videor direkt till din instans utan extern CDN eller tredjepartstjänster.
Funktioner mot spam
CAPTCHA vid registrering, hastighetsbegränsning, instansövergripande tillåtelselistor och blockeringslistor, samt konfigurerbara registreringsapplikationer håller spam och missbruk hanterbart.
Mobilappar
Flera iOS- och Android-appar ansluter till valfri Lemmy-instans, så att användare kan bläddra och posta från den mobilklient de föredrar.
Varför köra Lemmy på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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