Nango är en infrastrukturlösning med öppen källkod för att ansluta till externa API:er. Istället för att skriva anpassade OAuth-flöden, logik för tokenuppdatering och hantering av hastighetsbegränsningar för varje tjänst, hanterar Nango allt genom en enda enhetlig backend. Utvecklare konfigurerar integrationer en gång och får åtkomst till alla stödda tjänster via Nangos transparenta proxy – med inbyggt stöd för över 300 API:er, inklusive Salesforce, GitHub, Slack, Stripe och Notion.

Att själv hosta Nango på din egen VPS håller dina kunders OAuth-behörigheter och API-tokens på infrastruktur som du kontrollerar. Ingen tredjepartstjänst hanterar någonsin dina användares inloggningsuppgifter – Nango krypterar allt i vila med en nyckel som du äger och lagrar det i en PostgreSQL-databas som körs tillsammans med servern.