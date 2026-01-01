Installera Nango med ettklicksinstallation.
Plattform med öppen källkod som hanterar OAuth, tokenuppdatering och API-anslutning för över 300 tredjepartsintegrationer.
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Vad du kan bygga med Nango
Nango är en infrastrukturlösning med öppen källkod för att ansluta till externa API:er. Istället för att skriva anpassade OAuth-flöden, logik för tokenuppdatering och hantering av hastighetsbegränsningar för varje tjänst, hanterar Nango allt genom en enda enhetlig backend. Utvecklare konfigurerar integrationer en gång och får åtkomst till alla stödda tjänster via Nangos transparenta proxy – med inbyggt stöd för över 300 API:er, inklusive Salesforce, GitHub, Slack, Stripe och Notion.
Att själv hosta Nango på din egen VPS håller dina kunders OAuth-behörigheter och API-tokens på infrastruktur som du kontrollerar. Ingen tredjepartstjänst hanterar någonsin dina användares inloggningsuppgifter – Nango krypterar allt i vila med en nyckel som du äger och lagrar det i en PostgreSQL-databas som körs tillsammans med servern.
Viktiga funktioner i Nango
Enhetliga OAuth-flöden
Nango hanterar generering av auktoriserings-URL:er, tokenutbyte och hantering av återanrop för över 300 API:er, vilket eliminerar behovet av anpassad autentiseringskod för varje integration.
Automatisk tokenuppdatering
Vi uppdaterar tyst åtkomsttoken innan de löper ut så att dina integrationer aldrig misslyckas mitt under en session på grund av inaktuella autentiseringsuppgifter.
Inbäddningsbart Anslut-användargränssnitt
En förbyggd, vitmärkt OAuth-medgivandeskärm låter dina användare auktorisera tredjepartskonton inifrån din applikation med ett enda användarflöde.
Transparent API-proxy
Dirigera API-anrop via Nango för att få automatiska återförsök, återgång vid hastighetsbegränsning och normaliserade felsvar utan API-specifik middleware.
Webhook-normalisering
Ta emot, verifiera och vidarebefordra webhooks från valfri ansluten leverantör via en enda intagspunkt med enhetlig nyttolasthantering.
Krypterad autentiseringslagring
Vi krypterar alla OAuth-token och API-nycklar i vila med din egen nyckel och lagrar dem exklusivt i den självhostade PostgreSQL-databasen.
Varför köra Nango på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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