Upp till 69 % rabatt på Coral Talk

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Kommentarsplattform med öppen källkod från Vox Media som omformar diskussion på webbplatsen och moderering för nyhetsredaktioner.

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60,90kr/mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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238,90kr
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398,90kr
121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
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719,90kr
243,90kr/mån
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Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Coral Talk

Coral är en öppen källkodsplattform för kommentarer, byggd av Vox Media för att möjliggöra hälsosammare diskussioner på webbplatsen för nyhetsorganisationer, förlag och innehållsskapare. Den ersätter tredjeparts kommentarswidgetar med ett egenhostat system utformat kring verkligheten att driva en community: tunga modereringsarbetsbördor, fientliga aktörer och behovet av att behålla publikdata inom din egen infrastruktur.

Coral används av över 500 nyhetsredaktioner i 28 länder, inklusive The Washington Post och The Financial Times. Coral kombinerar en snabb, tillgänglig läsarupplevelse med en uppsättning modereringsverktyg specialbyggda för redaktionella team. Att egenhosta på din egen VPS behåller läsaridentiteter, kommentarshistorik och engagemangssignaler under din fulla kontroll istället för en tredjeparts SaaS.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Coral Talk

Moderationsverktyg

Filtrera och godkänn kommentarer i stor skala med reaktionsköer, listor över bannlysta ord, flaggning av misstänkta ord och moderationsinställningar per artikel för redaktionella team.

F&S och livechatt

Växla en berättelse till Q&A- eller livechattläge för att vara värd för expertsessioner, diskussioner om senaste nyheter eller strukturerade läsarintervjuer.

Författarengagemang

Utvalda kommentarer, reportermärken och direkta svar från personalen låter journalister lyfta fram de bästa bidragen och svara läsare direkt i tråden.

Engångsinloggning

Anslut Coral till ert befintliga identitetslager med JWT-baserad SSO, OAuth-leverantörer eller lokala konton så att läsare kan återanvända sin webbplatsinloggning.

Integritet och dataägarskap

Kommentarer, profiler och modereringshistorik lagras på din VPS i MongoDB, med inbyggda GDPR-vänliga verktyg för export och borttagning.

Inbäddningsbar i alla CMS

Ett lätt inbäddningsskript integrerar Coral i WordPress, Ghost, Drupal eller anpassade plattformar utan att låsa din webbplats till ett enda CMS.

Varför köra Coral Talk på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

Kontrollerar...

Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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