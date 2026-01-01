Installera Coral Talk med ett klick.
Kommentarsplattform med öppen källkod från Vox Media som omformar diskussion på webbplatsen och moderering för nyhetsredaktioner.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Coral Talk
Coral är en öppen källkodsplattform för kommentarer, byggd av Vox Media för att möjliggöra hälsosammare diskussioner på webbplatsen för nyhetsorganisationer, förlag och innehållsskapare. Den ersätter tredjeparts kommentarswidgetar med ett egenhostat system utformat kring verkligheten att driva en community: tunga modereringsarbetsbördor, fientliga aktörer och behovet av att behålla publikdata inom din egen infrastruktur.
Coral används av över 500 nyhetsredaktioner i 28 länder, inklusive The Washington Post och The Financial Times. Coral kombinerar en snabb, tillgänglig läsarupplevelse med en uppsättning modereringsverktyg specialbyggda för redaktionella team. Att egenhosta på din egen VPS behåller läsaridentiteter, kommentarshistorik och engagemangssignaler under din fulla kontroll istället för en tredjeparts SaaS.
Viktiga funktioner i Coral Talk
Moderationsverktyg
Filtrera och godkänn kommentarer i stor skala med reaktionsköer, listor över bannlysta ord, flaggning av misstänkta ord och moderationsinställningar per artikel för redaktionella team.
F&S och livechatt
Växla en berättelse till Q&A- eller livechattläge för att vara värd för expertsessioner, diskussioner om senaste nyheter eller strukturerade läsarintervjuer.
Författarengagemang
Utvalda kommentarer, reportermärken och direkta svar från personalen låter journalister lyfta fram de bästa bidragen och svara läsare direkt i tråden.
Engångsinloggning
Anslut Coral till ert befintliga identitetslager med JWT-baserad SSO, OAuth-leverantörer eller lokala konton så att läsare kan återanvända sin webbplatsinloggning.
Integritet och dataägarskap
Kommentarer, profiler och modereringshistorik lagras på din VPS i MongoDB, med inbyggda GDPR-vänliga verktyg för export och borttagning.
Inbäddningsbar i alla CMS
Ett lätt inbäddningsskript integrerar Coral i WordPress, Ghost, Drupal eller anpassade plattformar utan att låsa din webbplats till ett enda CMS.
Varför köra Coral Talk på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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