Coral är en öppen källkodsplattform för kommentarer, byggd av Vox Media för att möjliggöra hälsosammare diskussioner på webbplatsen för nyhetsorganisationer, förlag och innehållsskapare. Den ersätter tredjeparts kommentarswidgetar med ett egenhostat system utformat kring verkligheten att driva en community: tunga modereringsarbetsbördor, fientliga aktörer och behovet av att behålla publikdata inom din egen infrastruktur.

Coral används av över 500 nyhetsredaktioner i 28 länder, inklusive The Washington Post och The Financial Times. Coral kombinerar en snabb, tillgänglig läsarupplevelse med en uppsättning modereringsverktyg specialbyggda för redaktionella team. Att egenhosta på din egen VPS behåller läsaridentiteter, kommentarshistorik och engagemangssignaler under din fulla kontroll istället för en tredjeparts SaaS.