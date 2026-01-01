Installera Wakapi med ettklicksinstallation.
Självhostad tidspårare för kodning, kompatibel med WakaTime-plugins, med instrumentpaneler, rapporter och topplistor.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Wakapi
Wakapi är en självhostad kodaktivitetsspårare som är fullt kompatibel med WakaTime-redigeringsplugin. Den samlar in kodningstid uppdelat efter projekt, språk, redigerare och operativsystem, och presenterar data i en visuell översikt utan att dela något med tredjeparts molntjänster.
Att själv hosta Wakapi på en VPS håller din kodningsaktivitet privat samtidigt som det ger alla insikter som WakaTime erbjuder. Den stöder veckovisa e-postsammanfattningar, offentliga topplistor för teammotivation, generering av README-märken för GitHub-profiler och integration med populära redigerare, inklusive VS Code, JetBrains IDE:er och Vim.
Viktiga funktioner i Wakapi
WakaTime kompatibel
Fungerar med alla befintliga WakaTime-redigeringsplugins — peka bara dem mot din egenhostade Wakapi-instans istället för wakatime.com.
Kodningsinstrumentpaneler
Visualisera nedlagd tid per projekt, språk, redigerare och operativsystem med filtrerbara diagram som täcker valfritt datumintervall.
Veckovisa e-postrapporter
Få automatiserade veckosammanfattningar av din kodningsaktivitet levererade direkt till din inkorg.
GitHub-märken
Generera dynamiska README-märken som visar din veckovisa kodningstid för att visa på GitHub-profilsidor.
Lagtopplistor
Dela en offentlig topplista med kollegor för att spåra och jämföra kodningsaktivitet inom ett utvecklingsteam.
Varför köra Wakapi på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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