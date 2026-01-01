Wakapi är en självhostad kodaktivitetsspårare som är fullt kompatibel med WakaTime-redigeringsplugin. Den samlar in kodningstid uppdelat efter projekt, språk, redigerare och operativsystem, och presenterar data i en visuell översikt utan att dela något med tredjeparts molntjänster.

Att själv hosta Wakapi på en VPS håller din kodningsaktivitet privat samtidigt som det ger alla insikter som WakaTime erbjuder. Den stöder veckovisa e-postsammanfattningar, offentliga topplistor för teammotivation, generering av README-märken för GitHub-profiler och integration med populära redigerare, inklusive VS Code, JetBrains IDE:er och Vim.