ZeroNote är en självhyst enhetlig produktivitetsapp som samlar anteckningar, lösenordshantering, bokmärken och tvåfaktorsautentiseringskoder i en enda krypterad applikation. Den använder klientbaserad AES-kryptering med en nollkunskapsarkitektur – servern ser aldrig din okrypterade data, endast din enhet kan dekryptera den.

Att självhysa ZeroNote på en VPS kombinerar fyra separata verktyg till en privat, krypterad tjänst som du helt kontrollerar. Offline-först SQLite-lagring säkerställer att data alltid är tillgänglig utan internetanslutning, smart automatisk taggning håller objekt organiserade automatiskt, och valfri P2P- eller S3-synkronisering utökar tillgängligheten över enheter.