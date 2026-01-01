Installera ZeroNote med en klicksinstallation.
Enhetlig krypterad app för anteckningar, lösenord, bokmärken och 2FA med nollkunskapsbaserad klientkryptering (AES).
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Vad du kan bygga med ZeroNote
ZeroNote är en självhyst enhetlig produktivitetsapp som samlar anteckningar, lösenordshantering, bokmärken och tvåfaktorsautentiseringskoder i en enda krypterad applikation. Den använder klientbaserad AES-kryptering med en nollkunskapsarkitektur – servern ser aldrig din okrypterade data, endast din enhet kan dekryptera den.
Att självhysa ZeroNote på en VPS kombinerar fyra separata verktyg till en privat, krypterad tjänst som du helt kontrollerar. Offline-först SQLite-lagring säkerställer att data alltid är tillgänglig utan internetanslutning, smart automatisk taggning håller objekt organiserade automatiskt, och valfri P2P- eller S3-synkronisering utökar tillgängligheten över enheter.
Viktiga funktioner i ZeroNote
Nollkunskapskryptering
AES-kryptering på klientsidan krypterar dina anteckningar, lösenord och 2FA-koder innan de lämnar din enhet.
Enhetligt verktyg
Ersätt separata lösenordshanterare, anteckningsappar, bokmärkshanterare och 2FA-autentiserare med en självhostad applikation.
Offline-först lagring
Systemet lagrar data i SQLite lokalt, så ditt valv förblir tillgängligt även utan en aktiv internetanslutning.
Smart autotaggning
Smarta taggar kategoriserar automatiskt poster baserat på innehållstyp och nyckelord, och håller ditt valv organiserat utan manuell ansträngning.
P2P och S3 synkronisering
Du kan valfritt synkronisera ditt krypterade valv mellan enheter med peer-to-peer-synkronisering eller din egen S3-kompatibla lagringsbehållare.
Varför köra ZeroNote på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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