Semaphore är ett modernt webbgränssnitt med öppen källkod för att hantera och köra DevOps-automatiseringsverktyg. Det erbjuder en tydlig översikt för att köra Ansible playbooks, Terraform-planer, OpenTofu-konfigurationer, Bash-skript och Pulumi-stackar utan att kräva kommandoradsåtkomst. Team kan hantera inventarier, autentiseringsuppgifter och körhistorik via webbläsaren samtidigt som de behåller full kontroll över sin infrastrukturkod.

Att själv hosta Semaphore på din VPS centraliserar all automatiseringskörning med granskningsloggar, schemalagda körningar och teamåtkomstkontroller. Denna distribution inkluderar PostgreSQL för tillförlitlig datalagring och ett administratörskonto som skapas automatiskt vid första lanseringen med de autentiseringsuppgifter du konfigurerar under distributionen.