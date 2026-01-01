Upp till 69 % rabatt på Semaphore

Modernt webbgränssnitt för att köra Ansible playbooks, Terraform plans, Bash scripts och Pulumi-stackar.

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60,90kr/mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
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238,90kr
88,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
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398,90kr
121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Semaphore

Semaphore är ett modernt webbgränssnitt med öppen källkod för att hantera och köra DevOps-automatiseringsverktyg. Det erbjuder en tydlig översikt för att köra Ansible playbooks, Terraform-planer, OpenTofu-konfigurationer, Bash-skript och Pulumi-stackar utan att kräva kommandoradsåtkomst. Team kan hantera inventarier, autentiseringsuppgifter och körhistorik via webbläsaren samtidigt som de behåller full kontroll över sin infrastrukturkod.

Att själv hosta Semaphore på din VPS centraliserar all automatiseringskörning med granskningsloggar, schemalagda körningar och teamåtkomstkontroller. Denna distribution inkluderar PostgreSQL för tillförlitlig datalagring och ett administratörskonto som skapas automatiskt vid första lanseringen med de autentiseringsuppgifter du konfigurerar under distributionen.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Semaphore

Ansible playbook-körning

Kör Ansible playbooks från ett webbgränssnitt med inventariehantering, variabelinjektion och realtidsströmning av utdata.

Multiverktygsstöd

Kör Terraform-, OpenTofu-, Pulumi- och Bash-skript tillsammans med Ansible från ett enda enhetligt gränssnitt.

Schemalagd körning

Schemalägg automatiserade körningar med cron-uttryck och visa körningshistorik med detaljerade loggar och statusspårning.

Hantering av inloggningsuppgifter

Lagra SSH-nycklar, autentiseringsuppgifter för molnleverantörer och valvlösenord säkert med krypterad lagring.

Lagsamarbete

Hantera teamåtkomst med behörigheter på projektnivå så att medlemmar kan utföra auktoriserade uppgifter utan direkt serveråtkomst.

Git-integration

Hämta playbooks och automationskod direkt från Git-arkiv med gren- och taggval per uppgift.

Varför köra Semaphore på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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