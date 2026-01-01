Modernt webbgränssnitt för att köra Ansible playbooks, Terraform plans, Bash scripts och Pulumi-stackar.
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Vad du kan bygga med Semaphore
Semaphore är ett modernt webbgränssnitt med öppen källkod för att hantera och köra DevOps-automatiseringsverktyg. Det erbjuder en tydlig översikt för att köra Ansible playbooks, Terraform-planer, OpenTofu-konfigurationer, Bash-skript och Pulumi-stackar utan att kräva kommandoradsåtkomst. Team kan hantera inventarier, autentiseringsuppgifter och körhistorik via webbläsaren samtidigt som de behåller full kontroll över sin infrastrukturkod.
Att själv hosta Semaphore på din VPS centraliserar all automatiseringskörning med granskningsloggar, schemalagda körningar och teamåtkomstkontroller. Denna distribution inkluderar PostgreSQL för tillförlitlig datalagring och ett administratörskonto som skapas automatiskt vid första lanseringen med de autentiseringsuppgifter du konfigurerar under distributionen.
Viktiga funktioner i Semaphore
Ansible playbook-körning
Kör Ansible playbooks från ett webbgränssnitt med inventariehantering, variabelinjektion och realtidsströmning av utdata.
Multiverktygsstöd
Kör Terraform-, OpenTofu-, Pulumi- och Bash-skript tillsammans med Ansible från ett enda enhetligt gränssnitt.
Schemalagd körning
Schemalägg automatiserade körningar med cron-uttryck och visa körningshistorik med detaljerade loggar och statusspårning.
Hantering av inloggningsuppgifter
Lagra SSH-nycklar, autentiseringsuppgifter för molnleverantörer och valvlösenord säkert med krypterad lagring.
Lagsamarbete
Hantera teamåtkomst med behörigheter på projektnivå så att medlemmar kan utföra auktoriserade uppgifter utan direkt serveråtkomst.
Git-integration
Hämta playbooks och automationskod direkt från Git-arkiv med gren- och taggval per uppgift.
Varför köra Semaphore på Hostinger
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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