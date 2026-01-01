ZincSearch är en sökmotor med öppen källkod skriven i Go som fungerar som ett lättviktsalternativ till Elasticsearch, utformad för team som behöver snabb fulltextsökning utan att driva ett JVM-baserat kluster. Den levereras som en enda binärfil, körs bekvämt på under 1 GB RAM, exponerar ett Elasticsearch-kompatibelt ingest-API och inkluderar ett inbyggt Vue-webbgränssnitt för att indexera data och köra frågor.

Att själv hosta ZincSearch på din egen VPS håller loggdata, dokumentindex och sökstatistik under din kontroll samtidigt som du undviker kostnaden och den operativa bördan med hanterad Elasticsearch eller hostade sökplattformar – och den schemalösa designen innebär att du kan börja indexera JSON-dokument inom några minuter efter driftsättningen.