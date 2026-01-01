Installera ZincSearch med ett klick.
Lättviktig sökmotor med öppen källkod byggd i Go som levererar fulltextsökning med en bråkdel av Elasticsearchs resursanvändning.
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Vad du kan bygga med ZincSearch
ZincSearch är en sökmotor med öppen källkod skriven i Go som fungerar som ett lättviktsalternativ till Elasticsearch, utformad för team som behöver snabb fulltextsökning utan att driva ett JVM-baserat kluster. Den levereras som en enda binärfil, körs bekvämt på under 1 GB RAM, exponerar ett Elasticsearch-kompatibelt ingest-API och inkluderar ett inbyggt Vue-webbgränssnitt för att indexera data och köra frågor.
Att själv hosta ZincSearch på din egen VPS håller loggdata, dokumentindex och sökstatistik under din kontroll samtidigt som du undviker kostnaden och den operativa bördan med hanterad Elasticsearch eller hostade sökplattformar – och den schemalösa designen innebär att du kan börja indexera JSON-dokument inom några minuter efter driftsättningen.
Viktiga funktioner i ZincSearch
Enkelbinärt fotavtryck
Körs med mindre än 1 GB RAM utan JVM, ingen Lucene-justering och ingen kluster-bootstrap — perfekt för mindre VPS-planer.
Elasticsearch-kompatibel API
Direktstöd för Elasticsearch ingest API låter befintliga loggförmedlare och klienter skicka dokument utan kodändringar.
Inbyggd webb-UI
Vue-baserat gränssnitt för att hantera index, köra sökfrågor och utforska dokument levereras som standard.
Schemalös indexering
Indexera JSON-dokument direkt med automatisk fältdetektering – du behöver inte förhandsdefiniera några mappningar.
Inbyggd autentisering
Tokenbaserad autentisering ingår och aktiveras som standard, utan att behöva konfigurera något separat säkerhetsplugin.
Aggregeringar och facetter
Standardaggregeringsfrågor driver instrumentpaneler, logganalys och filtrerade sökupplevelser över miljontals dokument.
Varför köra ZincSearch på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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