Deploy HeyForm in one click installation.
Öppen källkods konversationsformulärbyggare för undersökningar, frågesporter och omröstningar.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med HeyForm
HeyForm är en modern formulärbyggare med öppen källkod som skapar engagerande konversationsgränssnitt där frågor visas en i taget. Detta tillvägagångssätt ger betydligt högre svarsfrekvens jämfört med traditionella formulärbyggare, vilket gör den idealisk för undersökningar, frågeformulär, quiz och formulär för leadgenerering.
Med över 40 inmatningstyper, villkorslogik, anpassade teman och inbyggd analys erbjuder HeyForm en kraftfull plattform utan kod för datainsamling samtidigt som alla inskickade svar hålls under din kontroll. Denna mall inkluderar MongoDB för formulärlagring, KeyDB för cachning och Traefik HTTPS-routing för säker formuläråtkomst.
Viktiga funktioner i HeyForm
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Bygg dynamiska frågeflöden som anpassar sig baserat på tidigare svar för personlig och relevant datainsamling.
Dra och släpp-redigerare
Designa formulär visuellt med fler än 40 typer av inmatningsfält, inklusive betyg, filuppladdningar, signaturer och datumväljare.
Inbyggda analysverktyg
Spåra svarsmönster och slutförandemått med en integrerad analyspanel för datadriven formuläroptimering.
Anpassad profilering
Använd anpassade teman, färger och varumärke för att matcha er organisations identitet i alla formulär och undersökningar.
Varför köra HeyForm på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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