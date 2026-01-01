HeyForm är en modern formulärbyggare med öppen källkod som skapar engagerande konversationsgränssnitt där frågor visas en i taget. Detta tillvägagångssätt ger betydligt högre svarsfrekvens jämfört med traditionella formulärbyggare, vilket gör den idealisk för undersökningar, frågeformulär, quiz och formulär för leadgenerering.

Med över 40 inmatningstyper, villkorslogik, anpassade teman och inbyggd analys erbjuder HeyForm en kraftfull plattform utan kod för datainsamling samtidigt som alla inskickade svar hålls under din kontroll. Denna mall inkluderar MongoDB för formulärlagring, KeyDB för cachning och Traefik HTTPS-routing för säker formuläråtkomst.