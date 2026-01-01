LobeChat är ett polerat ramverk för AI-chatt med öppen källkod med över 75 000 GitHub-stjärnor som levererar en ChatGPT-liknande upplevelse samtidigt som det låter dig ansluta till valfri LLM-leverantör. Det stöder OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama och dussintals fler — allt från ett enhetligt gränssnitt med konversationshantering, tillägg, filuppladdningar och röststöd.

Att själv hosta LobeChat innebär att dina API-nycklar stannar på din egen infrastruktur, ingen tredjepartsplattform loggar konversationsdata, och en åtkomstkod håller din instans privat. Den lätta klientbaserade arkitekturen behöver ingen databas och körs effektivt tillsammans med andra tjänster på samma VPS.