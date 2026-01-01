Installera LobeChat med ett klick.
Modernt AI-chattgränssnitt med öppen källkod som stöder OpenAI, Anthropic, Ollama och 20+ andra LLM-leverantörer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med LobeChat
LobeChat är ett polerat ramverk för AI-chatt med öppen källkod med över 75 000 GitHub-stjärnor som levererar en ChatGPT-liknande upplevelse samtidigt som det låter dig ansluta till valfri LLM-leverantör. Det stöder OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama och dussintals fler — allt från ett enhetligt gränssnitt med konversationshantering, tillägg, filuppladdningar och röststöd.
Att själv hosta LobeChat innebär att dina API-nycklar stannar på din egen infrastruktur, ingen tredjepartsplattform loggar konversationsdata, och en åtkomstkod håller din instans privat. Den lätta klientbaserade arkitekturen behöver ingen databas och körs effektivt tillsammans med andra tjänster på samma VPS.
Viktiga funktioner i LobeChat
20+ LLM-leverantörer
Anslut till OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama och fler utan att byta appar eller hantera separata gränssnitt.
Plugin-ekosystem
Utöka chatten med webbsökning, kodexekvering, bildgenerering och andra funktioner genom det inbyggda plugin-systemet.
Fil- och visionssupport
Ladda upp dokument och bilder för analys av synkapabla modeller direkt i konversationen.
Anpassade AI-assistenter
Skapa återanvändbara AI-personor med skräddarsydda systemprompter och modellparametrar för specifika uppgifter eller arbetsflöden.
Röstinteraktioner
Använd text-till-tal och tal-till-text för handsfree-konversationer med valfri ansluten LLM-leverantör.
Varför köra LobeChat på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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