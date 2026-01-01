Installera Jaeger med ett klick.
En plattform för distribuerad spårning med öppen källkod för övervakning av begärandeflöden och diagnostisering av prestandaproblem i mikrotjänstarkitekturer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Jaeger
Jaeger är ett CNCF-graderat projekt för distribuerad spårning från början till slut, ursprungligen utvecklat på Uber för att övervaka tusentals mikrotjänster. Det fångar hur förfrågningar sprids genom ditt system — och avslöjar tjänstberoenden, tidsuppdelningar, felspridning och latensflaskhalsar som är osynliga med enbart traditionell loggning. Denna distribution stöder OpenTelemetry Protocol (OTLP) direkt för kompatibilitet med moderna instrumenteringsbibliotek.
Att själv hosta Jaeger behåller spårningsdata — som ofta innehåller användaridentifierare, databasfrågor och interna API-detaljer — helt på din egen infrastruktur. Du undviker kostnader per spårning från kommersiella APM-leverantörer och bibehåller full kontroll över lagring och åtkomst, med förutsägbara kostnader som skalas med din VPS snarare än din trafikvolym.
Viktiga funktioner i Jaeger
OpenTelemetry Support
Nativ OTLP-inmatning innebär att alla applikationer instrumenterade med OpenTelemetry SDK:er kan skicka spår till Jaeger utan anpassade exportörer.
Tjänstberoendegraf
Automatiskt genererade tjänstgrafer visar anropsrelationer och förfrågningsvolymer mellan varje tjänst i din arkitektur.
Djup spåranalys
Detaljerade spårningstidslinjer bryter ner varje span och operation med varaktigheter, taggar och loggar för att identifiera långsamma frågor och fel.
Spårjämförelse
Jämför spårningar från före och efter en driftsättning för att snabbt identifiera prestandaregressioner eller nya felmönster som kodändringar har infört.
Adaptiv sampling
Kontrollera spårinsamlingsvolymen dynamiskt för att balansera observerbarhetsdjupet mot lagrings- och intagskostnader i högbelastade system.
Varför köra Jaeger på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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