Jaeger är ett CNCF-graderat projekt för distribuerad spårning från början till slut, ursprungligen utvecklat på Uber för att övervaka tusentals mikrotjänster. Det fångar hur förfrågningar sprids genom ditt system — och avslöjar tjänstberoenden, tidsuppdelningar, felspridning och latensflaskhalsar som är osynliga med enbart traditionell loggning. Denna distribution stöder OpenTelemetry Protocol (OTLP) direkt för kompatibilitet med moderna instrumenteringsbibliotek.

Att själv hosta Jaeger behåller spårningsdata — som ofta innehåller användaridentifierare, databasfrågor och interna API-detaljer — helt på din egen infrastruktur. Du undviker kostnader per spårning från kommersiella APM-leverantörer och bibehåller full kontroll över lagring och åtkomst, med förutsägbara kostnader som skalas med din VPS snarare än din trafikvolym.