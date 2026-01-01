Installera Open Monograph Press med installation med ett klick
Öppen källkodsplattform för att hantera det redaktionella arbetsflödet för vetenskapliga böcker, monografier och redigerade verk.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Open Monograph Press
Open Monograph Press (OMP) är en gratis publiceringsplattform med öppen källkod, utvecklad av Public Knowledge Project för universitetsförlag, vetenskapliga sällskap och oberoende akademiska förlag. Den hanterar hela det redaktionella arbetsflödet för böcker — från inlämning och intern granskning till korrekturläsning, produktion och publicering i onlinekatalog — i ett enda integrerat verktyg.
Att själv hosta OMP på din egen VPS håller manuskript, granskares identiteter, kontrakt och läsarstatistik under din direkta kontroll istället för hos en tredjeparts förlagstjänst. Denna mall inkluderar en MariaDB-databas för tillförlitlig lagring av metadata och dirigerar trafik via den förinstallerade Traefik omvända proxyn så att din förlagsverksamhet är nåbar via HTTPS så snart distributionen är klar.
Viktiga funktioner i Open Monograph Press
Redaktionellt arbetsflöde
Hantera varje insändning genom stegen insändning, intern granskning, extern granskning, språkgranskning och produktion med rollbaserad uppgiftstilldelning.
Serier och kataloger
Organisera titlar i bokserier, kategorier och en offentlig katalog så att läsare kan bläddra i ditt förlag efter ämne, författare eller serie.
Flera format per bok
Sälj eller distribuera varje monografi i flera format — PDF, EPUB, HTML, inbunden, häftad — från en enda katalogpost med rik metadata.
ONIX- och DOI-metadata
Generera ONIX-poster och registrera DOI:er för att göra dina monografier upptäckbara i bibliotekskataloger, sökmotorer och akademiska index.
Flerspråkig press
Driva en press på flera språk med lokaliserat gränssnitt, metadatafält och läsarvända sidor från en enda installation.
Öppen källkod och självhostad
OMP, som Public Knowledge Project har byggt och underhåller, är helt öppen källkod utan avgifter per titel eller leverantörslåsning.
Varför köra Open Monograph Press på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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