Open Monograph Press (OMP) är en gratis publiceringsplattform med öppen källkod, utvecklad av Public Knowledge Project för universitetsförlag, vetenskapliga sällskap och oberoende akademiska förlag. Den hanterar hela det redaktionella arbetsflödet för böcker — från inlämning och intern granskning till korrekturläsning, produktion och publicering i onlinekatalog — i ett enda integrerat verktyg.

Att själv hosta OMP på din egen VPS håller manuskript, granskares identiteter, kontrakt och läsarstatistik under din direkta kontroll istället för hos en tredjeparts förlagstjänst. Denna mall inkluderar en MariaDB-databas för tillförlitlig lagring av metadata och dirigerar trafik via den förinstallerade Traefik omvända proxyn så att din förlagsverksamhet är nåbar via HTTPS så snart distributionen är klar.