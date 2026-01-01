Installera Nightlio med en klicksinstallation.
Integritetsfokuserad självhostad humörspårare och dagbok — ett öppen källkods-alternativ till Daylio för din VPS.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Nightlio
Nightlio är en självhostad humörloggare och dagbok byggd som ett gratis, integritetsfokuserat alternativ till prenumerationsappar som Daylio. Logga humör på en femgradig skala, bifoga Markdown-formaterade dagboksanteckningar, tagga poster med anpassningsbara grupper och granska mönster via kalendervyer, streckräknare och aggregerad statistik – allt från ett responsivt webbgränssnitt som fungerar på stationära och mobila webbläsare.
Att köra Nightlio på din egen VPS håller varje humörpost och dagboksanteckning i en lokal SQLite-databas under din kontroll, utan reklam, ingen telemetri och ingen risk för att betalväggar dyker upp mellan dig och din egen data.
Viktiga funktioner i Nightlio
Dagligen humörsspårning
Logga ditt humör på en femgradig skala med ett enda tryck och se mönster växa fram över dagar, veckor och månader.
Markdown-journalföring
Bifoga utförliga Markdown-anteckningar till varje post med rubriker, listor och länkar för kontextrik reflektion.
Anpassade tagggrupper
Skapa egna kategorier som sömn, produktivitet eller socialt umgänge och tagga inlägg för att upptäcka vad som påverkar ditt humör.
Kalender och sviter
Bläddra i humörhistoriken i en kalendervy och håll dig motiverad med inbyggd spårning av dagbokssekvenser.
Insiktsfull analys
Granska genomsnittligt humör över tid, humörfördelningsdiagram och gamifierade prestationer som belönar regelbundet dagboksskrivande.
SQLite-lagring
Alla poster finns i en enda SQLite-fil på din VPS, som är enkel att säkerhetskopiera, flytta mellan servrar eller exportera när som helst.
Varför köra Nightlio på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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