Nightlio är en självhostad humörloggare och dagbok byggd som ett gratis, integritetsfokuserat alternativ till prenumerationsappar som Daylio. Logga humör på en femgradig skala, bifoga Markdown-formaterade dagboksanteckningar, tagga poster med anpassningsbara grupper och granska mönster via kalendervyer, streckräknare och aggregerad statistik – allt från ett responsivt webbgränssnitt som fungerar på stationära och mobila webbläsare.

Att köra Nightlio på din egen VPS håller varje humörpost och dagboksanteckning i en lokal SQLite-databas under din kontroll, utan reklam, ingen telemetri och ingen risk för att betalväggar dyker upp mellan dig och din egen data.