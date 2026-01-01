Installera pgBackWeb med ettklicksinstallation.
Webbgränssnitt med öppen källkod för att schemalägga och övervaka PostgreSQL-säkerhetskopior över flera databaser och lagringsdestinationer.
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Vad du kan bygga med pgBackWeb
pgBackWeb är en öppen källkod PostgreSQL backup-hanterare med ett webbgränssnitt för att schemalägga, köra och övervaka backupjobb över flera databaser och lagringsdestinationer. Till skillnad från kommandoradsverktyg som kräver kunskap om shell-skript, låter pgBackWeb dig konfigurera scheman, lagringspolicyer och lagringsdestinationer helt via en webbläsare.
Att själva hosta pgBackWeb på din egen VPS håller din backupkonfiguration och databasuppgifter under din fulla kontroll. pgBackWeb krypterar alla lagrade uppgifter med en nyckel som du tillhandahåller, och säkerhetskopior hamnar i lagring som du äger – oavsett om det är lokal disk eller S3-kompatibel objektlagring som du konfigurerar.
Viktiga funktioner i pgBackWeb
Multidatabasstöd
Anslut och schemalägg säkerhetskopior för flera PostgreSQL-databaser från en enda kontrollpanel utan separata konfigurationsfiler per databas.
S3-kompatibel lagring
Skicka säkerhetskopior till AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO eller valfri S3-kompatibel slutpunkt utöver lokal lagring.
Schemalagda säkerhetskopieringsjobb
Ange återkommande säkerhetskopieringsscheman med konfigurerbara lagringsprinciper för att automatiskt ta bort gamla arkiv och kontrollera lagringskostnaderna.
Krypterade inloggningsuppgifter
Alla databaslösenord och lagringsåtkomstnycklar krypterar vi i vila med en privat nyckel som du kontrollerar. Vi lagrar dem aldrig i klartext.
Spårning av backuphistorik
Systemet loggar varje säkerhetskopiering med status, varaktighet och filstorlek så att du omedelbart vet när ett jobb misslyckas.
Varför köra pgBackWeb på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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