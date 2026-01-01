pgBackWeb är en öppen källkod PostgreSQL backup-hanterare med ett webbgränssnitt för att schemalägga, köra och övervaka backupjobb över flera databaser och lagringsdestinationer. Till skillnad från kommandoradsverktyg som kräver kunskap om shell-skript, låter pgBackWeb dig konfigurera scheman, lagringspolicyer och lagringsdestinationer helt via en webbläsare.

Att själva hosta pgBackWeb på din egen VPS håller din backupkonfiguration och databasuppgifter under din fulla kontroll. pgBackWeb krypterar alla lagrade uppgifter med en nyckel som du tillhandahåller, och säkerhetskopior hamnar i lagring som du äger – oavsett om det är lokal disk eller S3-kompatibel objektlagring som du konfigurerar.