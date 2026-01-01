Installera SABnzbd med ett klick.
Automatisk Usenet binärnedladdare som köar, verifierar och extraherar NZB-filer utan manuell inblandning.
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Vad du kan bygga med SABnzbd
SABnzbd är den ledande nedladdaren för Usenet med öppen källkod, som automatiserar hela processen från NZB-fil till färdig fil: parallell nedladdning från flera servrar, PAR2-integritetsverifiering, automatisk reparation och arkivuppackning – allt utan manuella steg. Den har varit ryggraden i arbetsflöden för medieautomatisering i över ett decennium.
Att hosta SABnzbd själv på en VPS ger 24/7 tillgänglighet för RSS-övervakning och nedladdningsköer utan att behöva ha en hemdator igång. Datacenterbandbredd överstiger ofta hastigheter i bostadsområden, och nedladdningar hamnar på VPS-lagring för senare streaming eller hämtning via Sonarr, Radarr och den bredare stacken för medieautomatisering.
Viktiga funktioner i SABnzbd
Automatiserad NZB-bearbetning
Hanterar hela nedladdningsprocessen automatiskt — hämtar, verifierar med PAR2, reparerar ofullständiga filer och packar upp arkiv utan att användaren behöver ingripa.
Flerserverstöd
Ansluter till flera Usenet-leverantörer med prioritetsordning och fyllnadsserverkonfiguration för att slutföra nedladdningar trots ofullständig artikelbevakning.
Sonarr och Radarr-integration
Fungerar som nedladdningsklient för den populära arr media automation stacken, vilket möjliggör helt automatiserade arbetsflöden för TV- och filminhämtning.
Bandbreddsbokning
Ange hastighetsbegränsningar och aktiva timmar så att nedladdningar inte konkurrerar med andra tjänster under toppanvändningsperioder.
Övervakning av RSS-flöden
Övervakar RSS-flöden från Usenet-indexerare och utlöser nedladdningar automatiskt när nytt innehåll som matchar dina filter publiceras.
Varför köra SABnzbd på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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