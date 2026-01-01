Installera Paisa med installation med ett klick.
En personlig ekonomispårare med öppen källkod som använder dubbel bokföring för fullständig insyn i tillgångar, utgifter och nettoförmögenhet.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Paisa
Paisa är ett självhostat verktyg för personlig ekonomi, byggt på dubbel bokföringsmodell. Det ger dig en noggrann, fullständig bild av din ekonomi – tillgångar, skulder, inkomster, utgifter och nettovärde – som spåras med hjälp av journalfiler i klartext som du äger helt. Till skillnad från molnbaserade ekonomiappar lagrar Paisa all din data på din egen server, utan prenumerationsavgifter och utan att någon tredje part får tillgång till dina finansiella uppgifter.
Webbgränssnittet omvandlar din bokföringsjournal till interaktiva översikter: utgiftsfördelningar per kategori, diagram över tillgångsallokering, prognoser för pensionsmål och spårning av investeringsavkastning för fonder och aktier. Stöd för flera valutor hanterar finanser som är fördelade över olika länder eller tillgångsklasser.
Viktiga funktioner i Paisa
Dubbel bokföring
Systemet registrerar varje transaktion med matchande debet- och kreditposter, vilket ger dig matematiskt exakt spårning som automatiskt upptäcker fel.
Nettoförmögenhetsöversikt
En samlad översikt sammanställer alla tillgångar och skulder över tid, som visar hur din totala ekonomiska ställning förändras månad för månad.
Uppföljning av investeringsavkastning
Spåra fond- och aktieutveckling med XIRR-beräkningar så att du alltid vet den faktiska årliga avkastningen på varje innehav.
Budget- och utfallsanalys
Jämför planerade utgifter med faktiska utgifter per kategori för att se vart dina pengar faktiskt tar vägen jämfört med vart du planerade att spendera dem.
Textfiler
Applikationen sparar all finansiell data i mänskligt läsbara journalfiler som du kan redigera, versionshantera och säkerhetskopiera oberoende av den.
Varför köra Paisa på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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