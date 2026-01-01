Paisa är ett självhostat verktyg för personlig ekonomi, byggt på dubbel bokföringsmodell. Det ger dig en noggrann, fullständig bild av din ekonomi – tillgångar, skulder, inkomster, utgifter och nettovärde – som spåras med hjälp av journalfiler i klartext som du äger helt. Till skillnad från molnbaserade ekonomiappar lagrar Paisa all din data på din egen server, utan prenumerationsavgifter och utan att någon tredje part får tillgång till dina finansiella uppgifter.

Webbgränssnittet omvandlar din bokföringsjournal till interaktiva översikter: utgiftsfördelningar per kategori, diagram över tillgångsallokering, prognoser för pensionsmål och spårning av investeringsavkastning för fonder och aktier. Stöd för flera valutor hanterar finanser som är fördelade över olika länder eller tillgångsklasser.