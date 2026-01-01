Langfuse är en plattform för LLM-utveckling med öppen källkod som ger team fullständig insyn i sina AI-applikationer. Den fångar detaljerade spår av varje LLM-anrop, hämtningsoperation och agentåtgärd, vilket gör det enkelt att felsöka fel, mäta latens och förstå kostnader i hela din AI-pipeline. Med integrationer för LangChain, LlamaIndex, Haystack och direkta SDK:er för Python och TypeScript fungerar Langfuse med praktiskt taget alla AI-ramverk och modellleverantörer.

Självhostning av Langfuse behåller all din applikationsdata – prompter, modellinmatningar, utdata och utvärderingsresultat – på infrastruktur du kontrollerar. Det är viktigt när dina AI-applikationer hanterar känsliga dokument, kunddata eller egenutvecklad affärslogik som inte kan lämna din miljö.