Driftsätt Langfuse med en klicksinstallation.
En plattform för LLM-utveckling med öppen källkod för att spåra, utvärdera och förbättra AI-applikationer i produktion.
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Vad du kan bygga med Langfuse
Langfuse är en plattform för LLM-utveckling med öppen källkod som ger team fullständig insyn i sina AI-applikationer. Den fångar detaljerade spår av varje LLM-anrop, hämtningsoperation och agentåtgärd, vilket gör det enkelt att felsöka fel, mäta latens och förstå kostnader i hela din AI-pipeline. Med integrationer för LangChain, LlamaIndex, Haystack och direkta SDK:er för Python och TypeScript fungerar Langfuse med praktiskt taget alla AI-ramverk och modellleverantörer.
Självhostning av Langfuse behåller all din applikationsdata – prompter, modellinmatningar, utdata och utvärderingsresultat – på infrastruktur du kontrollerar. Det är viktigt när dina AI-applikationer hanterar känsliga dokument, kunddata eller egenutvecklad affärslogik som inte kan lämna din miljö.
Viktiga funktioner i Langfuse
Distribuerad spårning
Fånga hela exekveringsträdet för varje LLM-anrop, verktygsanvändning, hämtning och agentsteg för att identifiera fel och latensflaskhalsar.
Prompthantering
Versionshantera och samarbeta kring prompter på ett ställe, med serverbaserad cachning för att minimera modellfördröjning i alla distributioner.
Utvärderingspipelines
Betygsätt svar med hjälp av LLM-as-a-judge, användarfeedback eller manuell märkning för att systematiskt mäta och förbättra utdatakvaliteten.
Datasethantering
Bygg testuppsättningar och riktmärken från produktionsspår för att validera ändringar innan du distribuerar uppdaterade prompter eller modeller.
LLM-lekplats
Testa och jämför promptkonfigurationer interaktivt mot valfri modell som stöds utan att röra applikationskoden.
Ramverksintegrationer
Inbyggda integrationer med LangChain, LlamaIndex, Haystack och 100+ LLM:er via LiteLLM för enkel instrumentering.
Varför köra Langfuse på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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