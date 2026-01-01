Installera Galaxy med ett klick.
Webbplattform med öppen källkod för tillgängliga, reproducerbara bioinformatikanalyser och dataintensiva vetenskapliga arbetsflöden.
Välj en VPS-prenumeration för Galaxy
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Galaxy
Galaxy är en webbplattform med öppen källkod som låter forskare köra, dela och återskapa dataintensiva biomedicinska analyser utan att skriva en enda rad kod. Tusentals laboratorier världen över använder den, och den omsluter tusentals kommandoradsverktyg bakom ett enhetligt webbläsargränssnitt så att forskare kan bygga komplexa bioinformatik-pipelines, spåra varje parameter och köra samma analys igen månader senare.
Att själv hosta Galaxy på din egen VPS håller känslig sekvenseringsdata, patientkohorter och opublicerade arbetsflöden helt under din kontroll, utan avgifter per jobb och inga köer för delade servrar. Denna mall innehåller en enda allt-i-ett-container med Galaxy, PostgreSQL och nginx som är förkonfigurerade för en omedelbar enanvändardistribution.
Viktiga funktioner i Galaxy
Reproducerbara arbetsflöden
Dokumentera varje verktyg, parameter och datasetversion så att man kan köra om vilken analys som helst bit för bit månader eller år senare.
Visuell pipelineredigerare
Skapa flerstegs bioinformatikflöden på en dra-och-släpp-arbetsyta utan skriptning i Bash eller Snakemake.
Tusentals verktyg
Installera kvalitetssäkrade verktyg från Galaxy Tool Shed som täcker genomik, proteomik, metabolomik, bildbehandling och maskininlärning.
Interaktiva anteckningsböcker
Starta Jupyter, RStudio och andra interaktiva miljöer direkt mot din Galaxy-historik och dina datauppsättningar.
Historik och delning
Organisera varje analyskörning i en versionshistorik som samarbetspartners kan dela, publicera eller importera med ett klick.
Conda beroendeupplösning
Verktyg löser sina beroenden automatiskt via Conda och BioContainers, vilket eliminerar miljökonflikter.
Varför köra Galaxy på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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