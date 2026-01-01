Galaxy är en webbplattform med öppen källkod som låter forskare köra, dela och återskapa dataintensiva biomedicinska analyser utan att skriva en enda rad kod. Tusentals laboratorier världen över använder den, och den omsluter tusentals kommandoradsverktyg bakom ett enhetligt webbläsargränssnitt så att forskare kan bygga komplexa bioinformatik-pipelines, spåra varje parameter och köra samma analys igen månader senare.

Att själv hosta Galaxy på din egen VPS håller känslig sekvenseringsdata, patientkohorter och opublicerade arbetsflöden helt under din kontroll, utan avgifter per jobb och inga köer för delade servrar. Denna mall innehåller en enda allt-i-ett-container med Galaxy, PostgreSQL och nginx som är förkonfigurerade för en omedelbar enanvändardistribution.